Formula 1 vs WRC vs Formula E: il video (virale) della folle drag race di Top Gear

Ci sono una macchina di Formula 1, una di WRC e una di Formula E… No, non è l’inizio di una barzelletta a tema motorsport, ma la trama del nuovo video di Natale pubblicato da Top Gear, che sta facendo decisamente discutere sui social. La celebre trasmissione tv di casa BBC – il mitico trio composto da Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond ha ormai traslocato da anni, ma il Dna del format resta intatto – nota per le proprie sfide stravaganti e poco convenzionali ha infatti messo a confronto le auto impegnate in tre dei campionati del mondo Fia più seguiti e apprezzati. Il terreno di gioco? Un lungo rettilineo per una gara di accelerazione che ha messo a dura prova le tre partecipanti…

RIMESCOLARE LE CARTE Dunque: ci sono una macchina di Formula 1, una di WRC e una di Formula E, l’una di fianco all’altra, pronte per una folle drag race piatto forte dello speciale natalizio di Top Gear. Con una peculiarità: l’asfalto totalmente inondato d’acqua, in modo da rimescolare le carte e dare qualche chance alla “piccola” Ford Fiesta WRC, aiutata dalle quattro ruote motrici e altrimenti certamente battuta sull’asciutto dalla DS Techeetah E-TENSE FE21 e soprattutto dalla Mercedes F1 W10 (l’auto iridata F1 2019, qui con livrea 2021), ovviamente guidata dal mitico The Stig. Il risultato finale? Assolutamente sorprendente. O forse no? Vedere per credere.

Pubblicato da Salvo Sardina, 31/12/2021