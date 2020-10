FIGLIA D'ARTE Quando sei la figlia di Ken Block, asso dei traversi e protagonista degli spettacolari video della serie Gymkhana, imparare a guidare precocemente è praticamente un must. Ed è scontato che cotanto babbo ti avvii presto all'arte del drifting. Già un anno fa, l'allora tredicenne Lia Block, aveva preso il volante di una Ford Escort preparata appositamente con Ken a fare da passeggero. E da istruttore. Ora, a 14 anni compiuti, è ora di alzare l'asticella...

LE LEZIONI DEL CAMPIONE E siccome non è sempre un padre, il miglior istruttore, Ken si è rivolto a un amico. Scegliendo tra i più pazienti? Tra i più prudenti? Certo che no, ha puntato sul più titolato: un certo Vaughn Gittin Jr già campione del mondo della specialità. Il video, che potete guardare qui sotto, è interessante perché offre in presa diretta le lezioni del campione: consigli didattici per chi volesse - in aree appositamente attrezzate - muovere i primi passi nella specialità.

LA MUSTANG DI LIA L'auto usata da Lia Block è una Mustang V8 cabrio del '90 con un 5,0 litri aspirato, ispirata a quella del rapper Vanilla Ice e che Ken le ha regalato per il compleanno. Pur essendo stata preparata proprio per fare da auto scuola nell'arte del drifting, non tutto, però, fila liscio. Oltre a imparare a dosare gas, freno a mano e controsterzo, Lia impara che nel drifting ci sono un mucchio di cose che possono guastarsi...

LA LISTA DEI GUASTI A un certo punto il freno a mano smette di funzionare; poi la Mustang si surriscalda e Vaughn e Lia risolvono riempiendo il frontale di buchi con un grosso trapano. Quindi una gomma anteriore si squarcia e il cerchio si rompe; infine Lia rimane a secco. Non importa, le danze vanno avanti ben oltre il tramonto, finché Lia non dimostra di cominciare a padroneggiare controsterzi e transitori.

IL PARCO GIOCHI Il video è stato filmato presso lo Utah Motorsport Campus, dove Lia Block aveva già appreso i rudimenti della guida in pista anche alla guida di go-kart a marce. E seppure la ragazza non sembra entusiasta del regalo paterno, l'impegno che ci mette porta rapidamente a buoni risultati. Chi non vorrebbe essere nei suoi panni?