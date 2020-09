ELETTRICO DA SBALLO Sempre di più, auto elettriche ovunque. Non solo vengono acquistate da un numero crescente di automobilisti, ma stanno diventando sempre più popolari anche nel motorsport, fino a poco tempo fa regno incontrastato dei motori a scoppio. L’ultimo esempio viene proprio da uno dei rappresentanti della disciplina più popolari del web: cioè da Ken Block. pilota di rally, nonché stuntman professionista, nonché star di YouTube. Dopo aver messo a dura prova le gomme di una Ford Mustang Mach-E, Il funambolo delle quattro ruote ha infatti dato spettacolo mettendosi al volante di una Ford Fiesta ERX, una Fiesta totalmente elettrica. La Fiesta full-electric di Block è la prima auto al mondo realizzata per competere nel FIA Projekt E, il Campionato elettrico di rallycross FIA.

MOSTRO A BATTERIE L’asso delle evoluzioni è ripreso durante una sessione di prove sul circuito di Höljes in Svezia, un test indispensabile in previsione dell’imminente inizio della serie. Ford Fiesta ERX si basa sul telaio di una Fiesta Mk8 ed è stata appositamente modificata dall’azienda austriaca Stard Performance. Spinta da 3 motori elettrici in grado di erogare la bellezza di 610 CV e più di 1.000 Nm di coppia, Fiesta ERX scatta da 0 a 100 km/h in 1,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 240 km/h. Dall’interno dell’abitacolo, Block può inoltre regolare l’erogazione della coppia e la ripartizione della frenata. I motori elettrici sono invece mantenuti a temperatura ottimale da un’efficiente combinazione di fluido refrigerante e ghiaccio secco. La trazione è ovviamente integrale.

SPETTACOLO FUMANTE “Preferisco il telaio, le dimensioni e la dinamica di guida della Fiesta - ammette Block, parlando del suo nuovo bolide a emissioni zero - rispetto alla Focus che ho usato per correre. Questo mi dà molta fiducia per spingere al massimo. L'auto è più pesante della versione normale e il baricentro è più basso, quindi sembra più stabile ed equilibrata. In frenata devo staccare un po’ prima e posso sentire l'inerzia non appena rilascio il gas. È tutto molto diverso da un’auto da corsa tradizionale”. Per gustarvi lo show, non vi resta che cliccare Play sul video a centropagina.