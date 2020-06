DRIFTING Fare drifting a bordo di un pick-up Ford può rivelarsi una faccenda abbastanza complessa, ma non se il tuo nome è Ken Block. Il leggendario protagonista di Gymkhana Files, nonché vero e proprio funambolo delle quattro ruote è stato infatti protagonista di una serie di evoluzioni mozzafiato all’interno del Campus Utah Motorsport. L’idea originaria era di trainare con un F450 Super Duty (con ruote posteriori gemellate) una Ford Escort modificata, posizionata sopra un apposito rimorchio e insieme esibirsi in burnout mozzafiato. La rottura del semiasse della potente berlina, per mano di Mister Zachary del Team Hoonigan, ha però costretto lo stuntman californiano a rivedere il piano d’azione.

GYMKHANA Sganciato il rimorchio, e messosi al volante del Ford F450, Block libera all’istante tutta la potenza del bisonte americano da oltre 3 tonnellate. Sembra tutto semplice e spontaneo, ma il pilota di Long Beach fatica non poco per controllare le sbandate del suo gigantesco pick-up. Modulare l’acceleratore e governarne le slittate diventa un’impresa quasi impossibile, ma con un po' di pazienza l’F450 Super Duty inizia incredibilmente a driftare, con nubi di fumo che si innalzano dal posteriore: l’impresa è compiuta! La serie TV Gymkhana Files, che ha reso celebre il pilota di Long Beach, ritornerà prossimamente. Le riprese inizieranno nel corso di quest’anno, ma questa volta al posto di Ken Block ci sarà Travis Pastrana con la sua Subaru.