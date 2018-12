Autore:

Emanuele Colombo

DIETRO LE QUINTE Non tutto è come sembra, nelle spettacolari riprese della serie Gymkhana di Ken Block: quei video in cui il pilota di rally si cimenta in controllatissimi traversi in spazi spesso davvero risicati. In occasione del lancio di Gymkhana 10, lo stesso Ken Block e la sua crew hanno deciso di condividere 20 segreti relativi alla realizzazione di tutte le puntate della serie.

IL CAPOTTAMENTO Per esempio, pochi sanno che Ken Block, registrando Gymkhana 8 a Dubai, ha capottato. Per fortuna le scene nel deserto erano terminate, ma c'era l'urgenza di riparare la macchina alla svelta, perché per la scena successiva la troupe aveva permessi molto limitati... tutti i dettagli nel video qui sotto.

MOTOCICLISTA FRATTURATO Altra curiosità è che la scena in cui Ken fa i tondi attorno al campione di motocross Travis Pastrana, che procede lentamente su una ruota sola, sono stati complicati dal fatto che Pastrana si era fratturato un'anca pochi giorni prima ed era molto lontano dalla condizione ideale per guidare una moto.

DUE VIDEO SU YOUTUBE Alcune scene sono state poi complicate da imprevisti, che in qualche occasione le hanno rese addirittura più spettacolari. È il caso delle riprese sulla chiatta in navigazione di Gymkhna 5, che in origine avrebbero dovuto svolgersi su un molo. Al momento delle riprese, però, una nave da crociera ha dovuto attraccare, coprendo la visuale della baia. Vi ho incuriosito? Guardate il resto nel secondo video qui sotto...