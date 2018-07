Autore:

Matteo Gallucci

CHE PAURA Brutta disavventura durante il New England Forest Rally per il pilota e stuntman professionista Ken Block. A bordo della sua Ford Escort RS Cosworth (tutte le foto nella gallery) ha affrontato una curva a sinistra urtando contro una grande roccia. L'impatto ha causato un violento doppio ribaltamento dell'auto che ha subito preso fuoco. L'origine dell'errore è stato attribuito alla rottura del cambio che ha spinto violentemente la Escort RS Cosworth all'interno curva senza lasciare via di scampo all'equipaggio.

TUTTI ILLESI Fortunatamente il volante a sgancio rapido e le portiere leggere hanno reso agevole l'abbandono del veicolo che ha continuato a bruciare come potete vedere dalle immagini catturate dalla camera onboard situata nella Ford, poi opportunamente salvata dallo stesso Ken per documentare l'accaduto con un video postato sui social. Tanta paura ma nessun ferito per il sinistro: Ken Block e Alex Gelsomino, il suo navigatore, torneranno presto a farci divertire al volante di qualche mostro a quattro ruote.