PASSIONE RALLY Ford Italia partecipa all’edizione 2020 di Rallylegend, funambolica manifestazione che si tiene a San Marino dal 1° al 4 ottobre. L’evento è pensato per ripercorrere insieme agli appassionati la storia del rally. Rallylegend, giunto ormai alla sua diciottesima edizione, oltre a essere una kermesse celebre in tutto il mondo è punto di riferimento per tutti coloro che amano lo sport. Un’occasione davvero unica all’interno della quale è possibile incontrare grandi piloti di ieri e di oggi, ammirare le vetture più iconiche e assistere a veri e propri spettacoli sulle quattro ruote.

OSPITE LEGGENDARIO Accanto a Ford Italia, tra i protagonisti è anche il team M-Sport WRC che porta nella Repubblica di San Marino la più recente evoluzione della Fiesta WRC. Ospite speciale il leggendario Ken Block, pilota acrobatico e star di YouTube che si esibisce in manovre adrenaliniche. Vera protagonista della kermesse è però nuova Ford Puma ST, il primo crossover ad alte prestazioni dell’Ovale Blu. Il SUV compatto è equipaggiato con le più sofisticate Sports Technologies, tra cui si annoverano differenziale a slittamento limitato (LSD), nuove molle a bilanciamento delle forze e un telaio tarato su misura. Puma ST è spinta da un 1.5 EcoBoost da 200 CV e 320 Nm di coppia, che le permette di scattare da 0 a 100 km/h in 6,7 e toccare una velocità massima di 220 km/h. Vero asso nella manica del nuovo crossover: il Ford MegaBox, uno spazio versatile ricavato nel piano di carico, in grado di offrire 80 litri di spazio aggiuntivo.

UNVEILING “[…] Partendo dal nostro crossover Puma, già molto apprezzato dai nostri clienti nella versione urban elettrificata, ne abbiamo stravolto i connotati per realizzarne una versione estrema e adrenalinica; un vero gioiello per gli appassionati delle alte prestazioni” ha dichiarato Marco Alù Saffi, Direttore Relazioni Esterne di Ford Italia. Puma ST è stata svelata al pubblico nel pomeriggio di giovedì 1° ottobre e rimarrà esposta per tutta la durata della manifestazione in anteprima presso lo Stand Ford Italia all’interno di Rallylegend Village.