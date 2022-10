Ford Mustang Mach-E è un SUV sicuro, ecco come supera i nuovi crash test

IL SUV ELETTRICO PASSA L’ESAME La Ford Mustang Mach-E, è un SUV sicuro. La notizia potrebbe sembrare ovvia, ma questo modello è l’ultimo in ordine di tempo ad avere effettuato, e superato, la nuova prova di crash test sviluppata dall’IIHS, il severo ente americano per la sicurezza stradale. Il test prevede un impatto laterale come in passato ma sono cambiate radicalmente le condizioni. Con le nuove prove, che generano l'82% di energia in più a carico di un veicolo rispetto al vecchio, la Mustang Mach-E è stata in grado di mantenere la sua valutazione ''buono'', cioè il livello più alto possibile nella valutazione dell'impatto laterale. Il SUV elettrico ha fatto un buon lavoro proteggendo la testa dei passeggeri dei sedili anteriori e posteriori, guadagnandosi un risultato ''buono'' in quei test. Le misurazioni effettuate sui manichini nella maggior parte delle zone del corpo hanno mostrato un basso rischio di lesioni, con solo il busto del conducente che mostrava un rischio più elevato. Ma vediamo le immagini del test pubblicate dal mediaweb Carscoops, che ci mostrano la dinamica del nuovo test e il risultato sulla Mustang Mach-E.

VEDI ANCHE

TANTE LUCI, QUALCHE OMBRA Tuttavia, non sono state del tutto buone le notizie per la Mustang Mach-E. In termini di prestazioni strutturali, è stato osservato che la portiera posteriore sinistra si è parzialmente aperta durante l'incidente. Ciò significa che l'IIHS ha declassato il SUV americano da una valutazione ''buona'' a una valutazione ''accettabile'' in quella sottocategoria di test. Detto questo, ricordiamo che l’organizzazione per la sicurezza stradale americana ha annunciato circa un anno fa che avrebbe introdotto nuovi e più severi crash test per l’impatto laterale, in modo da riflettere meglio l’evoluzione dei veicoli sulle strade, che sono più pesanti e più grandi dei veicoli quando il test è stato inizialmente concepito.

Ford Mustang Mach-E: il SUV elettrico supera i nuovi crash test PIÙ PESO E PIÙ VELOICITÀ NEI COLLAUDI L’aumento di peso e dimensioni ha portato negli anni a un incremento di incidenti più gravi, potenzialmente mortali. Di conseguenza, l’IIHS ha deciso di aumentare la massa dell’ostacolo mobile da 1.497 kg a 1.905 kg. Anche la velocità a cui avviene la collisione è stata aumentata, per riflettere meglio i problemi di sicurezza sulla strada. Adesso, la barriera colpisce il veicolo di prova a 60 km/h invece di 50 km/h. Per intenderci, i test si sono rivelati così impegnativi, che in una prova analoga che ha coinvolto venti SUV di piccole dimensioni testati l'anno scorso dall'organizzazione, solo uno di essi ha ottenuto un punteggio ''buono''. Andando avanti nel tempo, tuttavia, quella valutazione sarà la minima necessaria affinché le auto ottengano un riconoscimento coerente con l’incremento di peso e prestazioni delle auto più moderne.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/10/2022