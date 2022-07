Alfa Tonale: dopo il test drive, ecco i crash test. Verdetto? Video

Ne abbiamo apprezzato le qualità estetiche e assaporato le proprietà dinamiche. L'abbiamo messa a confronto con le concorrenti di categoria. Restava da conoscere il suo lato più nascosto e più cruciale in assoluto: quello della sicurezza in caso di incidente. Ebbene, Alfa Romeo Tonale passa a pieni voti pure l'esamone dell'Ente certificatore. Cinque stelle ai crash test Euro NCAP, un risultato che - anche alla luce dei nuovi parametri di valutazione adottati dall'autorevole agenzia europea - equivale a una medaglia. Sotto, il video resoconto.

SETTE SOTTO ESAME All'ultima tornata di test Euro NCAP, il nuovo SUV compatto made in Italy ha condiviso l'esperienza con altri sei nuovi modelli. Oltre a Tonale, a meritarsi il massimo punteggio sono pure nuova Kia Sportage, Cupra Born, inoltre anche le due monovolume Mercedes Classe T e nuova Mercedes Citan Tourer. Solo quattro stelle, invece, per nuova Toyota Aygo X e per BMW i4.

Nuova Kia Sportage, 5 stelle ai test Euro NCAP

VOCE PER VOCE Tornando a Tonale: scendendo nel dettaglio (in fondo all'articolo trovate il report completo in formato PDF), secondo i giudici di Euro NCAP la sorellina di Alfa Romeo Stelvio soddisfa tutti i requisiti per una valutazione a cinque stelle grazie alla combinazione di un alto grado di protezione sia degli occupanti adulti (score dell'83%), con l'unica pecca della mancanza di un airbag centrale, sia anche degli occupanti bambini (86%). Quanto alla salvaguardia degli utenti deboli della strada: il rating del 67% sarebbe ancor più elevato, se solo i montanti del parabrezza si fossero dimostrati più adeguati in caso di collisione con un pedone. Dal canto suo, la frenata automatica di emergenza rivela di funzionare bene sia in presenza di pedoni, sia - ancor di più - di ciclisti.

Alfa Romeo Tonale, buone performance per la frenata di emergenza

ADAS E a proposito di sistemi di asistenza alla guida (punteggio 85%): la frenata automatica risponde adeguatamente anche avvicinandosi ad altri veicoli e un giudizio positivo lo conquistano pure i sistemi di sorveglianza dei limiti di velocità (Intelligent Speed Assist) e di mantenimento della vettura in corsia (Lane Assist). In attesa del verdetto degli utenti, Tonale riceve il sigillo ufficiale di ''automobile sicura''. Ottimo inizio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/07/2022