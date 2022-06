Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio? Si farà, se proprio la volete

Diciamolo, la scelta dei motori per la nuova Alfa Romeo Tonale (qui la mia prova) ha lasciato alcuni fan del Biscione a chiedersi se non serva qualcosa di più potente per alzare il tono di tutta la gamma. Sappiamo che è in arrivo la versione Q4 plug-in hybrid da 275 cavalli, con trazione integrale elettrica, ma la domanda che torna fuori sempre più spesso è se arriverà mai un'Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio a completare l'offerta verso l'alto. Vi avevamo anticipato qualche rumor, ma in una recente intervista il boss del Marchio Jean-Philippe Imparato ha chiarito come stanno davvero le cose. E dice che...

È TUTTO NELLE VOSTRE MANI “Quadrifoglio non è la vocazione della Tonale, per il momento”, dice Imparato. ''Per questa vettura, ho concentrato le nostre energie sulla transizione [all'elettrificazione], quindi per il momento direi che Tonale è un'ibrida plug-in con 275 CV e un'autonomia fino a 80 chilometri a zero emissioni''. Tuttavia la domanda dei clienti potrebbe convincere l'Alfa Romeo a svilupparla. ''Se avremo una buona risposta da parte del pubblico e delle aspettative, allora lavorerò su altri possibili sviluppi, ma non è una priorità. Darò energia allo sviluppo di Quadrifoglio probabilmente sugli altri lanci, a meno che non abbia tonnellate di clienti che chiedono qualcosa di speciale su Tonale. Se accadrà, vedremo''.

COSA VOGLIO DAL QUADRIFOGLIO Come potrebbe essere, allora una Tonale Quadrifoglio? Imparato crede che il telaio dell'auto potrebbe ''sopportare facilmente 300 CV o più''. Ma quanto di più? Proprio questo potrebbe essere il problema. Per Imparato, Quadrifoglio avrà un ruolo nella sua strategia di spingere Alfa verso la fascia alta del mercato, ma poiché il Marchio passa all'elettrico, dovrà farlo offrendo prestazioni autentiche. “Quadrifoglio rimarrà con noi – ha detto – e lo svilupperemo su ogni singolo prodotto, a patto di poter raggiungere il giusto livello di prestazioni. Quadrifoglio è il piccolo bambino che proteggi, perché non puoi permetterti di tradire il DNA. È una specie di ombrello sopra i modelli, ma con il più alto livello di prestazioni: intendo 0-100 km/h in due o tre secondi, meno di 20 minuti per una carica completa, il giusto livello di autonomia, maneggevolezza e così via. Sarà costoso, ma avrò tutta la potenza di cui ho bisogno per alimentare questa proposta proveniente da Stellantis”.

Alfa Romeo Tonale, le modifiche applicate alla piattaforma della Compass

TIRIAMO LE SOMME Il riferimento è alle piattaforme per modelli completamente elettrici STLA Medium e Large, che potranno sopportare oltre 800 CV di potenza installata per uno 0-100 in 2 secondi o giù di lì: arriveranno nel 2023 e manderanno in pensione la piattaforma Giorgio di Alfa Romeo Giulia e Stelvio (e Maserati Grecale). Ma come potrebbe fare a tenere il passo la piattaforma Tonale, che pur con profonde evoluzioni deriva da quella della Jeep Compass? Imparato prende tempo, ma il tempo stringe. Più ci avviciniamo allo stop dei motori endotermici votata dal Parlamento Europeo per il 2035 e meno si giustificano grandi investimenti per aggiornare una piattaforma già ''condannata'' dai nuovi regolamenti. Tiro a indovinare: qui va a finire che la Tonale Quadrifoglio, se mai sarà, nascerà elettrica e su una nuova piattaforma.

Fonte: AutoExpress

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/06/2022