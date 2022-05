Tonale Hybrid, più combinazioni di motori e allestimenti. Prezzi

Due livelli di potenza, cinque configurazioni per esterni e interni. Tutte le edizioni del nuovo SUV Alfa in vendita da maggio 2022

Un SUV, due anime. Anzi sei, considerando tutte le possibili miscelazioni tra motore e configurazione interna e esterna. Dopo l'anteprima di Tonale Edizione Speciale, ordinabile già dal mese di marzo, a partire dallo scorso 5 maggio 2022 Alfa Romeo Tonale moltiplica la propria offerta di mercato, declinandosi in due motorizzazioni e cinque allestimenti progressivi. La gamma non è ancora al completo: all'appello manca il diesel, manca soprattutto l'ibrido plug-in. Tonale può al momento essere acquistato (o noleggiato) solo in formato 1.5 Hybrid, le opportunità di personalizzazione sono in ogni caso già numerose.

Alfa Romeo Tonale Hybrid (qui la nostra prova video) si può scegliere in due step di potenza. Al netto di incentivi di terza fascia (61-135 g/km di CO2), Tonale Hybrid 130 cv parte da 35.500 euro, mentre Tonale Hybrid 160 cv attacca a 42.300 euro. Una differenza sensibile, dovuta sia al gap prestazionale, sia soprattutto all'equipaggiamento estetico e di bordo.

Tonale Hybrid 130 può essere vestita in chiave Super (35.500 euro), oppure Sprint (38.000 euro), oppure ancora nell'esclusiva Edizione Speciale (39.000 euro). Dal canto suo, Tonale Hybrid 160 può essere configurata in allestimento Ti, o Turismo Internazionale (42.300 euro), oppure Veloce (44.000 euro), oppure nella medesima Edizione Speciale (41.000 euro). Di seguito, versione per versione, le principali dotazioni di serie.

SUPER

Sedili in tessuto Tex Alfa con logo Alfa Romeo, bracciolo centrale, plancia con inserti in 3D, cerchi in lega da 18 pollici, fari full LED anteriori e posteriori, quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, infotainment da 10,25 pollici con 2 porte USB, Bluetooth, comandi vocali, Apple CarPlay e Android Auto wireless, keyless go, clima bizona, frenata automatica con riconoscimento pedone, Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist, riconoscimento segnaletica stradale, rilevamento sonnolenza conducente, Cruise Control, Alfa connected services.

SPRINT

(In più rispetto a Super) Sedili in tessuto Tex Alfa Carbon e tessuto tecnico Soft-Touch con cuciture rosse, volante sportivo in pelle, navigazione integrata, ricarica wireless a induzione, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Adaptive Cruise Control.

Ti

(In più rispetto a Sprint) Sedili in tessuto Tex Alfa Carbon e tessuto tecnico Soft-Touch con cuciture biscotto, Plancia in Soft-Touch con doppia cucitura biscotto, cerchi in lega da 18 pollici diamantati nero lucidi, fari full LED Matrix adattivi e funzionalità dinamiche, portellone elettrico con funzione Hands free, telecamera posteriore con griglie dinamiche.

VELOCE

(In più rispetto a Ti) Sedili in Alcantara traforata e tessuto tecnico soft-touch con cuciture rosse, plancia in Alcantara con doppia cucitura rossa, pedaliera, batticalcagno e paddle in alluminio, cerchi in lega da 19 pollici diamantati nero lucidi, cristalli posteriori oscurati, pinze freno Brembo rosse, sospensione adattive Alfa Dual Stage.

SPECIALE

(In più rispetto a Veloce) Plancia in Soft-Touch con doppia cucitura grigia, cerchi in lega da 20 pollici (no sospensioni Alfa Dual Stage).

ALFA ROMEO TONALE HYBRID: ACCESSORI

Tra gli optional tecnologici, il pack ADAS (Lane centering + Traffic Jam Assist) costa 550 euro, mentre il Pack Techno (Telecamera 360°, Blind Spot Detection, sensori parcheggio laterali, Park Assist, specchietto retrovisore esterno auto oscurante, Lane centering, Traffic Jam Assist), disponible da luglio 2022, costa 1.800 euro. Sono poi oltre 100 gli accessori Mopar progettati in esclusiva per Alfa Romeo Tonale, dagli eleganti cerchi in lega da 20 pollici color miron scuro ai tappetini premium in moquette di alta qualità, con il logo rosso “Tonale” abbinato alle cuciture interne. Dai battitacco neri retro-illuminati e i copri-pedali sportivi al porta giacca, passando per la barra telescopica per il vano di carico. C'è l'imbarazzo della scelta.

La proposta confezionata da FCA Bank per Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale si articola nei seguenti step: anticipo di 11.560 euro, un piano di 36 rate mensili da 299 euro (TAN fisso a 5,45%, TAEG 6,78%), infine la possibilità di scegliere, alla scadenza del contratto, tra tre diverse opzioni. Ovvero sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando - o rifinanziando - la Rata Finale Residua di 21.652 euro, oppure restituire l'auto. Unica condizione, quella di non superare i 45.000 km nei tre anni. Soglia oltrepassata la quale, il cliente pagherà 5 centesimi in più per ogni chilometro in eccesso.

NOLEGGIO Il pacchetto studiato da Leasys per Alfa Romeo Tonale appartiene alla categoria Noleggio Chiaro e prevede un anticipo di 14.500 euro (IVA inclusa), un canone mensile a partire da 389 euro (sempre IVA inclusa) per 36 mesi. Percorrenza massima per non sborsare un euro in più: 45.000 km. Il set di servizi inclusi, gestibili comodamente anche da smartphone grazie all’app UMOVE, è completo di copertura RCA, polizza furto, incendio e riparazione danni, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il servizio di infomobilità I-Care.

RENT-TO-BUY Optando per Noleggio Chiaro, il cliente ha diritto di prelazione sull’acquisto di Tonale al termine del periodo di noleggio. Un servizio che in sostanza rispecchia la formula rent-to-buy diffusa sul mercato immobiliare.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/05/2022