Alfa Tonale, finanziamento o noleggio? Cosa conviene e a chi

Una formula per ogni esigenza. A confronto le soluzioni FCA Bank pensate per il SUV compatto, compresa la particolare offerta "bridge"

Dopo una lunga attesa, l'oggetto del desiderio è finalmente a portata di mano, anzi di click. Un SUV compatto Alfa Romeo non è più idea astratta, è un prodotto fatto e finito, che già puoi opzionare e configurare a tuo piacimento, benché ad aprile 2022 ancora solo nella versione speciale di lancio. Per ora in vendita esclusivamente con motore 1.5 Hybrid 130 cv, nuova Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale come banco per le prove generali di una campagna commerciale che si annuncia vivace come non mai. Seguiranno, a partire da maggio, nuovi propulsori e allestimenti. Ancora prima di aver battezzato la versione preferita, meglio subito affrontare il bivio amletico: acquisto o noleggio? Una risposta univoca non c'è, dipende dall'incrocio di più considerazioni personali. Sta di fatto che il dubbio è lecito, dal momento che ambedue le soluzioni suonano competitive. Immaginandoci convinti della scelta di Tonale, confrontiamo allora formula di acquisto classica e noleggio a lungo termine. Sembrano pacchetti noti, invece c'è qualche ingrediente in più del solito.

IL PREZZO DI LISTINO

Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 130 cv Edizione Speciale costa di listino 39.000 euro IVA inclusa. Una doverosa premessa circa gli incentivi: per un soffio, in questo specifico allestimento il C-SUV del Biscione non riceve l'ecobonus di terza fascia (2.000 euro dietro rottamazione), in quanto le emissioni CO2 oltrepassano la soglia di 135 g/km di qualche unità. In tutte le altre configurazioni e motorizzazioni, Tonale accederà agli incentivi. Al netto di eventuali sconti del concessionario, la cifra alla quale fare riferimento resta perciò 39.000 euro.

VEDI ANCHE

La proposta confezionata da FCA Bank si articola nei seguenti step: anticipo di 11.560 euro, un piano di 36 rate mensili da 299 euro (TAN fisso a 5,45%, TAEG 6,78%), infine la possibilità di scegliere, alla scadenza del contratto, tra tre diverse opzioni. Ovvero sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando - o rifinanziando - la Rata Finale Residua di 21.652 euro, oppure restituire l'auto. Unica condizione, quella di non superare i 45.000 km nei tre anni. Soglia oltrepassata la quale, il cliente pagherà 5 centesimi in più per ogni chilometro in eccesso.

OFFERTA ''PONTE'' Per chi, nell'attesa della consegna del proprio esemplare di Tonale, fosse particolarmente impaziente di sedersi al volante di un modello Alfa Romeo, FCA Bank dedica la cosiddetta offerta “bridge”, grazie alla quale trascorrere il tempo che separa la firma del contratto e la consegna alla guida di una Stelvio.

Il pacchetto studiato da Leasys per Alfa Romeo Tonale appartiene alla categoria Noleggio Chiaro e prevede un anticipo di 14.500 euro (IVA inclusa), un canone mensile a partire da 389 euro (sempre IVA inclusa) per 36 mesi. Percorrenza massima per non sborsare un euro in più: 45.000 km. Il set di servizi inclusi, gestibili comodamente anche da smartphone grazie all’app UMOVE, è completo di copertura RCA, polizza furto, incendio e riparazione danni, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il servizio di infomobilità I-Care.

RENT-TO-BUY Optando per Noleggio Chiaro, il cliente ha diritto di prelazione sull’acquisto di Tonale al termine del periodo di noleggio. Un servizio che in sostanza rispecchia la formula rent-to-buy diffusa sul mercato immobiliare.

QUALE SCEGLIERE

Tutto dipende dal proprio profilo e dalle proprie prospettive a medio lungo termine. L'acquisto è consigliato a tutti coloro che non percorrono un chilometraggio annuo particolarmente elevato, nutrono l'intenzione di tenere l'auto per un ciclo non inferiore ai 5-6 anni e preferiscono occuparsi in prima persona delle spese di gestione. Sempre più gettonata anche dai privati, la filosofia del noleggio è invece cucita su misura di tutti coloro che dell'auto fanno un uso più intensivo e programmano di sostituirla entro i 3 anni. Il noleggio permette inoltre di sollevare il cliente dagli oneri e i pensieri legati alla gestione ordinaria, potendo anche contare su costi certi. Infine, non preclude - scaduto il contratto - l'opzione dell'acquisto. A ciascuno, le sue considerazioni.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/04/2022