Alfa Romeo: torna la Mito, pare. Ma non quella che ti aspetti

Nel 2020 era solo un'ipotesi, ma le parole del capo di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato - che ha annunciato l'arrivo di un nuovo modello ogni anno fino al 2030 - incoraggiano le aspettative di un ritorno dell'Alfa Romeo Mito. Ne è certa la testata inglese Autocar, che senza conferme ufficiali si lancia in alcune anticipazioni. In particolare sostiene che la nuova Mito sarà esclusivamente elettrica, poiché l'Alfa Romeo si è detta intenzionata a interrompere la produzione di modelli a motore tradizionale a partire dal 2025.

La Fiat 500e elettrica in catena di montaggio

DALLA 500 O DALLA 208? Due le possibili piattaforme da cui la nuova Alfa Mito potrebbe nascere: quella della Fiat 500e elettrica (sopra), oppure la e-CMP ereditata da PSA (sotto), che troviamo alla base di Peugeot e-208 e di Opel Corsa-e. Queste ultime utilizzano un motore da 136 CV e una batteria da 50 kWh, per un'autonomia di circa 360 km, ma da un'Alfa Romeo Imparato pretenderebbe certamente qualche cosa in più in termini di prestazioni e guida, come ha più volte ribadito.

La piattaforma elettrica e-CMP Stellantis di Peugeot e-208 e Opel Corsa-e

PAROLA DEL BOSS Sull'arrivo di una nuova Mito il capo di Alfa Romeo UK Damien Dally non ha dato conferme, ma ha detto: ''Il marchio ha una sua storia nella vendita di auto sportive compatte, come l'Alfasud, che rappresentano un mercato interessante per gli alti volumi di vendita e perché ci dà l'opportunità di ampliare molto l'offerta. La Mito era un'auto a tre porte, ma se avesse avuto cinque porte, il mercato sarebbe stato molto più grande. Il prossimo passo nel percorso verso l'elettrificazione è l'auto completamente elettrica e i modelli compatti si integrano bene con questa soluzione, oltre a basarsi sulle auto che meglio soddisfano le vostre esigenze''. Un ritratto piuttosto preciso del nuovo modello, si direbbe.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/04/2022