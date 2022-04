Alfa Romeo Tonale, meno cara grazie agli incentivi. Il prezzo "vero"

Due buone notizie. Gli incentivi sono legge (o quasi), gli incentivi se li cucca pure l'auto made in Italy più attesa del primo semestre del 2022. Finalmente, pure un'Alfa beneficia di un pacchetto di misure volte a ossigenare l'intero settore, o almeno - di esso - il lato più virtuoso, ovvero quello più eco-friendly. Alfa Romeo Tonale prende gli incentivi, il suo listino prezzi scende di un'ottava.

SUPER MILD HYBRID In attesa della campagna di lancio vera e propria, al momento l'unica versione già ordinabile coincide con Alfa Romeo Tonale in allestimento Edizione Speciale e con motorizzazione 1.5 Hybrid, sigla dietro la quale si cela un 4 cilindri di 1,5 litri da 130 cv con turbo a geometria variabile e assistito da motorino elettrico a 48 Volt da 15 kW, a replicare uno schema che oltrepassa il puro concetto di mild hybrid, per sconfinare nel campo della tecnologia full hybrid.

PESO NETTO Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 130 cv Edizione Speciale costa, da listino, 39.000 euro. Poiché il modello, come da ciclo di omologazione WLTP, registra emissioni CO2 medie di 135 g/km, poiché inoltre il prezzo è inferiore alla soglia di 35.000 euro IVA esclusa (ovvero 42.700 euro IVA inclusa), per un soffio entra a far parte della schiera dei destinatari degli aiuti pubblici. Di quelli, in particolare, della terza fascia (CO2 61-135 g/km). Dietro rottamazione (obbligatoria), sconto di 2.000 euro. Il prezzo cala così a 37.000 euro.

LA GAMMA Gli stessi valori di emissioni CO2 sono associati anche a Tonale 1.5 Hybrid 160 cv, step più potente ordinabile da maggio 2022. In attesa della certificazione, anche Tonale 1.6 diesel 130 cv dovrebbe rimanere sotto il tetto massimo, mentre Tonale Plug-in Hybrid Q4 - una volta in vendita - è pressoché sicura di ricevere gli incentivi di seconda fascia (21-60 g/km): 2.000 euro senza rottamazione, 4.000 euro con rottamazione. Un buon inizio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/04/2022