Alfa Romeo Tonale e oltre... Imparato ci parla della nuova Giulia

A pochi giorni dall’inizio della produzione di Tonale (qui il nostro approfondimento), il CEO Jean Philippe Imparato ci ha accompagnati nello stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano d'Arco per incontrare il team, impegnato nella produzione dell'attesissimo C-SUV del Biscione (in arrivo a giugno). Si è trattato dell'occasione ideale per scambiare alcune parole con il manager sullo stato dell'ettrificazione della gamma, discutendo inoltre di un aspetto cruciale per il marchio: la qualità costruttiva, elemento irrinunciabile per il successo di Tonale. In questo senso lo stabilimento di Pomigliano si pone come centro d'eccellenza, in grado di far convivere alla perfezione tecnologie di ultima generazione e professionalità altamente specializzate.

Jean Philippe Imparato con Alfa Romeo Tonale

IL SENTIERO È TRACCIATO! Con nuova Alfa Romeo Tonale, la Casa di Arese vira dunque verso l'elettrico (qui il nostro approfondimento). Una rivoluzione epocale che si tradurrà in un progressivo abbandono delle motorizzazioni termiche e che si completerà entro il 2027. La promessa è che durante questo percorso di allontanamento da Diesel e benzina, nemmeno un briciolo del DNA Alfa andrà perduto. Un'eredità importante che continuerà a vivere in vetture a bassissime emissioni e - in futuro - in una Giulia elettrificata. Nel frattempo - stando alle parole di Imparato - da qui ai prossimi 5 anni, si procederà a passo spedito con la presentazione di un nuovo modello ogni 12 mesi. Una sfida che punta a fare di Alfa un'agguerrita rivale dei principali marchi premium europei.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 30/03/2022