Bottas e Zhou guidano l'Alfa Romeo Tonale: il video

La notizia è di qualche giorno fa: i due piloti Valtteri Bottas e Guanyu Zhou del team di Formula 1 Alfa Romeo Orlen hanno avuto modo di guidare in anteprima il nuovo SUV compatto del Biscione, in occasione di un evento riservato sulle nevi della Valle d'Aosta. A darne notizia su Twitter lo stesso Amministratore Delegato del Biscione Jean-Philippe Imparato, che ha scritto: ''Abbiamo avuto un'ospite speciale, questa settimana, all'incontro pre-stagionale del team Alfa Romeo Orlen nella località montana di La Thuile: la nuova Alfa Romeo Tonale! È stato fantastico incontrarsi e parlare di obiettivi e strategie per quest'anno. Una nuova era per il Marchio e una nuova stagione per la squadra!''.

VEDI ANCHE

We had a special guest at the pre-season break of the @alfaromeoorlen F1 team in the #LaThuile mountain resort this week: the new #AlfaRomeoTonale! It was great to catch up and talk objectives and strategy for this year. A new era for the brand and a new season for the team! pic.twitter.com/wH5Cz5ov9F