Ma quant'è cool la Tonale senza il tetto!

Dell'Alfa Romeo Tonale vi abbiamo mostrato la world premiére in live streaming e vi abbiamo raccontato tutto ciò che c'è da sapere nel nostro video. Poi vi abbiamo mostrato le immagini di un'ipotetica versione GTA, ancora più grintosa della plug-in hybrid già annunciata: grazie agli sforzi dell'artista dei rendering X-Tomi Design, che ora si cimenta in una nuova proposta: l'Alfa Romeo Tonale Spider.

CABRIOLET DA URLO Eliminate due portiere, via i montanti per una linea di cintura alta, ma assai filante: senza il tetto il nuovo SUV del Biscione è da tuffo al cuore. Per ora sulla sua pagina Facebook (che vedete qui sopra) X-Tomi Design ha pubblicato una sola immagine della Tonale Cabrio: un modello che con i suoi 4,53 metri di lunghezza sarebbe troppo grande per sfidare la Volkswagen T-Roc Cabriolet (4,27 m). L'avversaria naturale avrebbe potuto essere la Land Rover Range Rover Evoque Spider, se non fosse stata messa fuori produzione. Difficile che in Stellantis ci pensino davvero, ma sognare non costa nulla.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/02/2022