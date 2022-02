Alfa Romeo Tonale, segui la diretta streaming della world premiere

La tensione accumulata in anni di attesa spasmodica è finalmente libera di trasformarsi in energia di segno positivo. Oggi martedì 8 febbraio 2022 è il grande giorno, ovvero il giorno della world premiere di Alfa Romeo Tonale, il SUV della rinascita o - per dirla col Biscione - della ''metamorfosi''. Sintonizzati alle ore 15 su questa pagina e scoprirai tutto su uno dei modelli più chiacchierati degli ultimi tempi.

LATEST NEWS Alfa Romeo è riuscita nell'impresa di mantenere in buona parte nascosti sia il design, sia tutte le caratteristiche meccaniche e di stampo tecnologico del proprio nuovo SUV compatto. Al netto dei rumor che si sono susseguiti per mesi, tutto quello che possiamo anticiparvi è che la Tonale di serie dovrebbe riprendere in buona parte l'aspetto esterno della concept, proporre un equipaggiamento più digitale e più moderno di qualsiasi Alfa mai vista sin qui, infine sposare la tecnologia ibrida, e non in una sola declinazione. Quanto alla dinamica di guida, Tonale non fa mistero di aspirare alla leadership di categoria. Lasciamo ora che a parlare siano cifre, immagini, emozioni.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/02/2022