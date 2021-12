Leaked: svelati (forse) motori e dati tecnici dell'Alfa Romeo Tonale

La soffiata viene dalla Polonia, dove il sito Spider's Web Autoblog dice di essere entrato in possesso di una presentazione riservata, in cui si specificano dimensioni e motorizzazioni della tanto attesa Alfa Romeo Tonale (il cui lancio è stato più volte rimandato). In generale sembra che il prossimo SUV compatto del Bisicone utilizzerà le stesse motorizzazioni a benzina, mild-hybrid e plug-in hybrid della sua gemella Jeep Compass. Ma andiamo con ordine...

Stando alle indiscrezioni, l'Alfa Romeo Tonale di serie sarà lunga 4.528 mm, con lo stesso passo, ma quasi 13 cm in più della Compass da paraurti a paraurti. La larghezza sarebbe analoga a quella di Mercedes GLA, quindi leggermente inferiore a quella di Compass, se le voci sono vere. Il segmento di riferimento, in ogni caso, rimane quello occupato da rivali quali l'Audi Q3, la BMW X1 e la già citata Mercedes GLA.

Quanto ai motori, il listino della gamma Tonale si aprirà con un 1.3 turbo benzina da 130 CV, che sarà abbinato a un cambio automatico a doppia frizione di serie. Per il nuovo SUV Alfa sarebbe in preparazione anche una variante mild-hybrid, sempre con cambio a doppia frizione, sulla base di un 1.5 litri a benzina combinato con un sistema a 48 V, per il quale la testata polacca annuncia la medesima potenza dell'entry level da 1.3 litri. Nel documento non si fa cenno di una versione a benzina mild-hybrid da 330 CV, ricavata da un 4 cilindri a benzina turbo da 2.0 litri di cui era girata voce in precedenza.

Il top di gamma sarà l'Alfa Romeo Tonale plug-in hybrid, che utilizzerà la meccanica a trazione integrale elettrica della Jeep Compass 4xe (qui la prova del restyling). Nella Compass, questa architettura prevede un motore a benzina turbo da 1.3 litri e 180 CV accoppiato con un motore elettrico, a dare 190 o 240 CV di potenza secondo gli allestimenti. Tuttavia Tonale potrebbe avere qualche cavallo in più, in conseguenza delle richieste del CEO Jean Philippe Imparato, che dai modelli del Biscione dice di esigere l'eccellenza prestazionale nei rispettivi segmenti.

Quello che per ora manca nel report citato poc'anzi è una motorizzazione Diesel, anche se si parla di una non meglio specificata versione da 160 CV il cui carburante non sarebbe indicato nella presentazione. C'è attesa anche nei confronti di una Tonale elettrica al 100%, che potrebbe unirsi alla gamma in un secondo tempo rispetto al lancio, data l'intenzione di Alfa Romeo di vendere solo auto elettriche già a partire dal 2027.

Il design, fortunatamente, sembra non riserverà sorprese, ricalcando da vicino quello del concept visto a Ginevra nel 2019. Mancheranno le luci 3D, le maniglie a scomparsa e gli specchi retrovisori a lama, che recavano telecamere al posto degli specchi tradizionali. Anche la striscia luminosa coast-to-coast sul portellone posteriore sembra destinata a rimanere. Confermato il lancio nel 2022, che di recente è stato anticipato dall'avvistamento di nuovi muletti e confermato dallo stesso Imparato nel corso dei festeggiamenti per i 111 anni del Marchio: l'appuntamento è per il prossimo 6 giugno, stay tuned!

