RILANCIO AMERICANO Dodge è entrata nell’orbita Stellantis da quando le due super potenze FCA e PSA hanno siglato la partnership, ed essendo gli americani sotto il controllo del Gruppo italiano rientrano di diritto nel progetto di rilancio messo in atto dal capo, Carlos Tavarez. Anzi, il marchio americano avrebbe bisogno di una bella rinfrescata visto che, attualmente, sono solo tre i modelli in gamma per il 2021 sul mercato statunitense : Challenger, Charger e Durango. E il nocciolo della questione è che Dodge ha bisogno di un nuovo prodotto poiché i tre superstiti non sono esattamente modelli di ultima generazione, anzi. La fusione italo-francese apre, quindi, nuove prospettive da cui gli americani ne dovrebbero trarre presto vantaggio.

GEMELLO DEL SUV TONALE L'imminente SUV compatto Alfa Romeo Tonale potrebbe avere, quindi, un gemello yankee rinominato Dodge Hornet. Tuttavia, la Tonale ha subito un rallentamento poiché il nuovo CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato ha imposto alcuni miglioramenti dell'ultimo minuto e il nuovo modello italiano dovrebbe essere messo in vendita all'inizio del prossimo anno. Per quanto riguarda la Hornet, il piano industriale conferma che uscirà dalla stessa catena di montaggio della Tonale, a Pomigliano d'Arco, ma non sarà venduta in Europa. Entrambi i veicoli condivideranno il motore quattro cilindri turbo da 2,0 litri che già equipaggia la Wrangler e, molto probabilmente, anche un propulsore ibrido plug-in, nonostante i rumor non abbiano confermato quest’ultima notizia.

ARABA FENICE Sembra che Dodge sia interessata a far rivivere il logo Hornet, che era stato usato qualche tempo fa. Nel marzo 2020, quando si chiamava ancora FCA, la Casa automobilistica aveva infatti presentato una registrazione del marchio all'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO). E, prima di questo inedito modello, aveva visto la luce il concept Dodge Hornet di metà anni 2000, che vedete nelle immagini. Ma ricordiamo, un po’ per scaramanzia, che l'ultima volta che Dodge ha introdotto un modello con un nome nuovo è stato nel 2013 con la Dart, berlina compatta, che non riuscì a prendere piede negli Stati Uniti, tanto che Dodge ne ha chiuso la commercializzazione nel 2016. È improbabile che gli americani rilascino dichiarazioni sulla prossima Hornet, ma non è escluso che possa debuttare nel 2022. Magari con uno stile un po’ più attuale rispetto a quello del concept dal quale potrebbe, eventualmente, trarne ispirazione.