STOP ALLA TONALE Doccia fredda per chi si aspettava il lancio del SUV compatto Alfa Romeo Tonale entro novembre 2021, gli ultimi sviluppi contraddicono le rassicurazioni del luglio scorso, secondo cui l'arrivo del nuovo e attesissimo modello del Biscione non sarebbe slittato al 2022 nonostante i ritardi indotti dalla pandemia. Il Covid-19, però, non c'entra nulla con questa decisione del gruppo Stellantis. Secondo quanto riporta AutoNews Europe, il nuovo CEO del marchio Jean-Philippe Imparato, sarebbe rimasto deluso dalle prestazioni della Tonale plug-in hybrid e avrebbe dunque disposto di ritardare il debutto all'inizio del 2022. Imparato avrebbe visto per la prima volta la Tonale gli scorsi 19 e 20 gennaio, in occasione della sua visita a Torino, e dopo averla provata (insieme con la Giulia GTAm, foto sotto) avrebbe richiesto delle modifiche.

RESTA A POMIGLIANO Il SUV doveva entrare in produzione nel mese di ottobre nello stabilimento di Pomigliano, vicino a Napoli, dove viene prodotta anche la Fiat Panda. Allo stato attuale non ci sono notizie né segnali che il sito designato possa cambiare. Al contrario, Stellantis ha confermato che Tonale sarà la prima pietra miliare del futuro Alfa romeo e che il team di Pomigliano è all'opera per aggiornare la linea di produzione per ottenere ''l'offerta elettrificata più aggiornata''.

(PIATTA)FORMA (IM)PERFETTA? Ci si chiede, a questo punto, quali cambiamenti possano essere introdotti, visto che la piattaforma designata era già ben definita.Trattavasi, infatti, di quella di Jeep Compass e Renegade, che nella versione plug-in hybrid chiamata 4xe è accreditata di 49 km di autonomia nella guida completamente elettrica e proposta in due distinte versioni: da 190 o 240 CV. Tra l'altro, proprio in queste ore, è in corso la prova della rinnovata Jeep Compass 2021, che non prevede alcun aggiornamento per la motorizzazione PHEV.

PARENTI SERPENTI Va detto che, nonostante le ottime doti di sprint e comportamento dinamico messe in luce durante la nostra prova in pista, la piattaforma Jeep 4xe con la fusione tra FCA e PSA in Stellantis si ritrova in casa una scomoda pietra di paragone: quella della Peugeot 3008, che nella versione plug-in hybrid ha più potenza e una batteria di maggiore capacità. Sul SUV francese i cavalli sono 300 e l'autonomia di 59 km, grazie ad accumulatori da 13,2 kWh in luogo di quelli da 11,4 kWh previsti per la Tonale.

QUALCHE IPOTESI... DA SCARTARE La domanda è come sarà possibile per l'italiana recuperare lo svantaggio con un layout meccanico molto diverso, che sfrutta un motore a benzina turbo da 1,3 litri collegato alle sole ruote anteriori e un solo motore elettrico da 60 CV che dà potenza alle ruote posteriori. La piattaforma PSA adotta infatti un benzina da 1,6 litri e 200 CV accoppiato a due motori elettrici: uno all'anteriore da 110 CV e uno al posteriore da 113 CV. Un semplice trapianto non sarebbe possibile e i tempi necessari per l'integrazione di nuova componentistica sono difficilmente compatibili con i tre mesi di ritardo di cui per ora si vocifera riguardo all'arrivo della Tonale sul mercato. Così come un cambio radicale di piattaforma. Che cosa avranno in mente?