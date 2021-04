COMPASS TIME Fosse regolarmente andato in onda, il palcoscenico di nuova Jeep Compass sarebbe stato il caro, vecchio, Salone di Ginevra. Invece - seconda volta di seguito - Ginevra è saltata, fortuna che in nostro soccorso arriva il digitale. In attesa di provarla (e manca poco, e quando dico poco, intendo pochi giorni...), Compass 2021 la scopriamo insieme in anteprima qui, su questi schermi. Appuntamento stamattina (martedì 6 aprile) alle ore 12 per la diretta video del reveal: a togliere i veli alla nuova versione del fratello di Jeep Renegade sono Antonella Bruno, Head of Jeep Brand Europe, e Daniele Calonaci, Head of Jeep Design Europe. Qualche anticipazione? Massì, giusto qualcuna.

DIGITALE MA TERRESTRE L'edizione 2021 di Jeep Compass non coincide con un vero e proprio salto generazionale: la piattaforma resta tale e quale, lo stile esterno si aggiorna ma non si stravolge, vedi griglia anteriore e fascioni paraurti. Un discorso a parte merita semmai l'abitacolo: nuovo il quadro strumenti digitale, nuovo soprattutto lo schermo touchscreen, incernierato a sbalzo al centro del cruscotto e dalla superficie tanto maggiore (fino a 10,3 pollici) quanto più elevato è il grado di equipaggiamento (vedi Compass 80° Anniversario). Motorizzazioni? Confermati in blocco il diesel, i benzina, e l'ibrida plug-in (Compass 4xe), ciò non significa che l'offerta non subisca aggiornamenti tecnologici, con benefici concreti sulle prestazioni e sull'indice ecologico. Abbiamo detto anche troppo: all'ora X, collegati e scopri in diretta tutto quello che serve sapere su Compass MY21. Presto, molto presto, vi racconteremo come va. E lo faremo noi, in prima persona.