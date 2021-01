DAI CHE CI SIAMO Tra i SUV compatti in arrivo nel 2021 c'è anche lui. Se ne parla da tanto e questa estate erano arrivate conferme ufficiali in merito all'uscita di Alfa Romeo Tonale. Oggi qualche rumors suggerisce una data un po' più precisa per l'arrivo del SUV compatto, fratello minore di Stelvio. Con qualche indiscrezione anche in merito alle versioni che vedremo.

LAUNCH EDITION La prima novità è che il nuovo SUV del Biscione arriverebbe nell'autunno del 2021 - a novembre per essere precisi - in una prima versione lancio. A seguire, nei primi mesi del 2022, la versione standard. Ma i rumors finiscono qui, per ora. Quanto ai motori...

IMPARENTATI Sulle motorizzazioni di Alfa Romeo Tonale, di cui tanto si è parlato, niente di nuovo: sembra che saranno condivise con i cugini Renegade e Compass. Sì - verosimilmente - al plug-in da 240 CV, anche se si vocifera da tempo di una versione - top di gamma - con motore mild hybrid da 330 CV che però, in Italia, non è presente neanche per i due modelli Jeep. Pare logico aspettarsi, invece, qualche motorizzazione tradizionale, certamente benzina e, chissà, forse diesel, per un prezzo d'attacco più concorrenziale. D'altra parte, sempre di SUV compatto si parla... Dita incrociate, dunque, sperando di avere a breve qualche conferma interessante.