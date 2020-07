TARGET 2021 Alfa Romeo Tonale arriverà, e soprattutto arriverà il prossimo anno. Sarebbero stati smentiti i rumors che vedevano slittare la produzione del SUV compatto del Biscione al 2022. Nonostante il caos Coronavirus, quindi i programmi prestabiliti rimangono in piedi.

QUI POMIGLIANO Nonostante la pandemia abbia messo i bastoni tra le ruote anche ad Alfa Romeo, non c'è da disperare. Il COVID-19 ha certamente fatto ritardare i lavori necessari nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, dove si produrra il SUV, ma i piani rimangono quelli originari, con Tonale in vendita dalla seconda metà del 2021, così almeno avrebbe assicurato Pietro Gorlier, Ceo FCA per la regione EMEA. Lecito dunque aspettarsi la presentazione nella prima metà del prossimo anno.

QUANDO L'IBRIDA? Alfa Romeo Tonale vedrà la luce, oltre che nelle versioni ad alimentazione tradizionale, anche con powertrain ibrido: al momento, però, non è dato sapere se sarà in vendita da subito con entrambe le proposte. La commercializzazione del SUV di FCA negli USA resta a sua volta da chiarire: è plausibile che faccia la sua comparsa negli Stati Uniti in seguito, a partire dal 2022. Restiamo in attesa di altri segnali.