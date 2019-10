Autore:

Lorenzo Centenari

TONALE LEAKS Tra il dire e il fare c'è di mezzo il concept, e anche l'edizione di Alfa Romeo Tonale che popolerà i concessionari nel 2021 (improbabile che la scadenza venga anticipata) si allontanerà in qualche misura dal prototipo visto a Ginevra il marzo scorso. È la riflessione che matura dopo che sul web sono spuntate alcune foto di un Tonale leggermente differente dal modello da salone. Qua sotto, eccone una.

APRI GLI OCCHI Le immagini sono comparse sul profilo Instagram di CochesSpias, portale iberico cui spetta la paternità di questo scoop, e grazie al quale ora apprendiamo come (presumibilmente) cambierà Alfa Tonale lungo il percorso che lo guiderà fino alla produzione in grande serie. Il frontale perderebbe dunque i caratteristici fari taglienti della concept ginevrina, in favore di proiettori di forma leggermente più tradizionale e regolare. Per il resto, nel musetto il primo Suv compatto del Biscione conserva sia le medesime proporzioni, sia altri dettagli sportivi come calandra e prese d'aria a nido d'ape. In gallery, il confronto è ancor più chiaro.

BUONA LA PRIMA Dalle foto spia non registriamo invece evoluzioni significative ai lati del veicolo: di Tonale cambia semmai la forma e la superficie degli specchi retrovisori esterni, ma dopotutto conservare specchietti tanto minuscoli avrebbe cozzato con le norme di omologazione, quindi nessuna sorpresa. Al posteriore, infine, stesso layout dei gruppi ottici, ma ancora una volta di maggior spessore. A noi piace lo stesso. E a voi?