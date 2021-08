Gestazione travagliata, quella dell'Alfa Romeo Tonale, inizialmente prevista per il 2021 e poi rimandata al 2022. Tutto è slittato dopo che Jean-Philippe Imparato, nuovo CEO dopo l'ingresso del Marchio nella galassia Stellantis, l'ha provata e sarebbe rimasto deluso dalle prestazioni del SUV compatto plug-in hybrid. Problemi di prestazioni o di costi? Probabilmente tutt'e due le cose, visto che dai massimi vertici Stellantis si ripropongono come la peperonata le critiche al costo del lavoro delle fabbriche italiane. E a quanto è dato sapere Tonale verrà prodotta a Pomigliano.

PLUG-IN HYBRID 4XE Fatto sta che, a giudicare dalle foto spia che vi proponiamo, i lavori sono in corso e le modifiche richieste da Imparato sarebbero quantomeno in corso d'opera, se non già definitivamente implementate. La piattaforma sottostante dovrebbe rimanere quella delle Jeep Renegade e Compass 4xe plug-in hybrid, con una trazione integrale di tipo elettrico e - potenzialmente - una cavalleria compresa tra 190 e 240 CV. Se non di più, se le critiche del CEO riguardavano davvero le prestazioni.

A CHE PUNTO SIAMO Da quello che si intravede dietro alle camuffature, l'auto ha già la sua fisionomia definitiva. Non si parla più quindi di muletto o mulotipo, che ricordano nell'aspetto altri modelli della Casa modificati, ma di prototipo. Sembra presto per parlare di avanserie, un passo evolutivo in cui si valutano le tolleranze di produzione e la consistenza della fornitura della componentistica: prima di passare alla preserie in cui la catena di montaggio viene affinata per la serie vera e propria.

QUANDO ARRIVA Mistero sugli interni, su cui potrebbe pesare la questione costi. La concept svelata nel 2019 faceva bella mostra di una strumentazione digitale con display da 12,3 pollici e di uno schermo a centro plancia da 10,3 pollici: vedremo se la dotazione verrà confermata anche sul modello di serie. Buio completo al capitolo prezzi, ma certo cominceranno ad arrivare rumor e ulteriori anticipazioni con l'avvicinarsi del lancio, che lo stesso Imparato ha confermato per il 4 giugno 2022, a margine dei festeggiamenti per i 111 anni di Alfa Romeo.