Alfa Romeo Tonale: i nuovi avvistamenti ci dicono che...

SI FA ATTENDERE, MA NE VALE LA PENA La scorsa estate erano comparsi dei prototipi su strada, oggi la vediamo sulla neve della Scandinavia; quindi, i collaudi proseguono a spron battuto, ma l’Alfa Romeo Tonale non ha ancora tolto i veli che la mimetizzano. In ogni caso, il nuovo modello, che lancia la Casa italiana nel segmento dei SUV compatti premium, sta macinando chilometri per farsi trovare pronto al debutto in società del prossimo giugno, come dichiarato dal capo di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato. Svelata come concept nel 2019, la versione definitiva sarà molto vicina nello stile e nei contenuti tecnologici anticipati dalla show car di tre anni fa e rappresenta la porta d’ingresso della Casa italiana in un settore sempre più affollato, allargando la gamma verso il basso e affiancando un altro modello a ruote alte di grande successo come la Stelvio.

Nuova Alfa Romeo Tonale: collaudi invernali in vista del debutto a fine 2022IBRIDA E CON TRAZIONE INTEGRALE La Tonale sarà costruita nello stabilimento di Pomigliano d’Arco e dovrebbe essere disponibile sia con un sistema eAWD che utilizza un motore elettrico per fornire potenza alle ruote posteriori. Si tratta dello stesso schema utilizzato sulle Jeep Compass e Renegade 4xe plug-in hybrid che, combinato con un motore turbo-benzina da 1,3 litri, dovrebbe erogare complessivamente 240 cavalli. Naturalmente, la Tonale condividerà anche gran parte della sua piattaforma costruttiva con Compass e Renegade.

TANTE RIVALI CON CUI SCONTRARSI Non sappiamo esattamente quali funzionalità saranno supportate dal sistema infotainment, ma il concept del 2019 sfoggiava un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un touchscreen centrale da 10,3 pollici. Diamo per certa, quindi, la presenza di navigatore 3D con aggiornamenti online e gestione delle funzioni di bordo da remoto. Lato sicurezza, il SUV Alfa Romeo non potrà prescindere da un pacchetto completo di assistenti alla guida di serie o in optional per competere ad armi parti con i rivali sul mercato. Rivali che prendono il nome di Audi Q3, BMW X1/X2, Lexus UX, Mercedes GLA e Volvo XC40 tanto per citare i più agguerriti. Attualmente è prematuro parlare di prezzi, i dettagli sui listini devono ancora essere annunciati e, sebbene originariamente previsto per il 2021, il debutto della Tonale è stato posticipato affinché l'Alfa potesse garantire gli standard qualitativi necessari per avere successo in un segmento tanto competitivo. Il nuovo SUV italiano dovrebbe arrivare entro la fine del 2022.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/01/2022