L'Alfa Romeo Tonale di serie nel video teaser? Una bufala

Un video celebrativo dei primi 11 mesi alla guida del Biscione e una promessa: il meglio deve ancora venire ed è elettrizzante. Su Twitter il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato tira le somme di un 2021 che ha dato il via a molti cambiamenti all'interno del Marchio e non ha perso l'occasione per ricordare che è imminente l'arrivo del SUV compatto Alfa Romeo Tonale. Lo ha fatto inserendo nel video che trovate qui sotto pochi e confusi fotogrammi, che ritraggono l'auto in movimento. Un teaser? Indubbiamente, ma sebbene le immagini siano decisamente poco chiare, ciò che altri hanno scritto - ossia che quella mostrata sia la Tonale di serie - pare poco attendibile. Guardate il video che poi ne riparliamo...

PARTICOLARE RIVELATORE Le imamgini sono davvero confuse: solo le ultimissime con l'auto ritratta da dietro in lontananza sono di migliore qualità. Tuttavia c'è un particolare che potrebbe essere rivelatore di una colossale cantonata. Parlo degli specchi retrovisori esterni, che sembrano molto sottili: esattamente come quelli a lama del concept visto a Ginevra 2019, che non erano veri specchi, ma supporti per telecamere che rimandavano le immagini a ipotetici schermi in abitacolo. Delle due l'una: o Imparato ha deciso per un design ancora più fedele al prototipo di quanto inizialmente previsto - magari non su tutta la gamma, ma solo per gli allestimenti top - oppure quello impiegato nel video è il concept e non l'auto di serie.

LA PISTOLA FUMANTE La prova che l'ipotesi corretta è la seconda, e che quindi altre testate hanno preso una cantonata, l'avete dal video qui sopra, pubblicato da Alfa Romeo due anni fa, in tempi in cui la Tonale definitiva non c'era nemmeno sul tavolo dei disegnatori: alla fine si vedono le immagini riutilizzate nel video di Imparato. Della Tonale di serie, il cui lancio era stato rimandato per prestazioni ritenute insufficienti dallo stesso Imparato, in attesa di precisazioni o smentite ufficiali, rimangono le informazioni che vi abbiamo già anticipato: qui l'approfondimento su motori e design. Il nuovo lancio è stato confermato per il prossimo 6 giugno 2022 e ci si aspetta che i nomi Veloce, Ti e Super possano designare gli allestimenti. Le cui caratteristiche, dotazioni e prezzi rimangono però un mistero, in questa fase. Chissà che con il nuovo anno arrivino anche maggiori dettagli. Veri, questa volta.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/12/2021