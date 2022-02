Tonale Quadrifoglio, mai direi mai. E Alfa Romeo ci pensa

Come per Tonale elettrica, una versione ad alte prestazioni non è affatto esclusa. Quale aspetto avrebbe e quale super motore

Non ha fatto in tempo a mettere il naso fuori, che già si è guadagnata il titolo di beniamino dei ''pixel master'' automobilistici. D'altra parte, sono in tanti a considerare Alfa Romeo Tonale, stilisticamente, come un nuovo corso da seguire. E come ottima base di partenza - parliamo di Alfa, non un marchio qualsiasi - per versioni ad alte prestazioni. Una reinterpretazione in chiave Quadrifoglio suona perciò del tutto naturale. Anche perché, chi dice che non...?

Nuova Alfa Romeo Tonale, la gamma si amplierà

TONALITÀ I dirigenti stessi del Biscione non fanno mistero, dopotutto, che nuove varianti del primo SUV compatto Alfa già sarebbero allo studio. Varianti in grado di oltrepassare le attuali credenziali di Tonale Plug-in Hybrid, la cui combinazione di motore termico e motore elettrico sprigiona 275 cv. Poiché Tonale è l'Alfa dell'esordio nel pianeta dell'elettrificazione, e poiché la piattaforma lo permette, una Tonale full electric è ovviamente tra le principali candidate. Ma non solo lei.

Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio? Mai dire mai

QUADRIFOGLIO ''VERDE'' Anche la possibilità di una Tonale Quadrifoglio a base termica, o una Tonale GTA come rinominata dall'artista CGI XTomi Design (vedi foto di copertina), non è fuori questione. Nessuna decisione sarebbe ancora stata presa in merito, quindi tutto va preso con le pinze. Visto il trend, una eventuale edizione high performance dovrebbe in ogni caso sfruttare la tecnologia ibrida: se full hybrid o plug-in, quindi se basata sul nuovo 4 cilindri da 1.5 Hybrid VGI oppure sull'ultracollaudato 1.3 MultiAir turbo benzina, il dibattito è aperto. Il V6 di Giulia e Stelvio Quadrifoglio? Scordatevelo, lì sotto non ci sta. Lasciamo Alfa meditare serena.

