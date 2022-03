Alfa Romeo Tonale: ordini aperti per la versione di lancio “Edizione Speciale”

Alfa Romeo ha annunciato l’apertura ufficiale degli ordini di Tonale (qui il nostro approfondimento). Il SUV compatto del Biscione esordisce in Italia nell’esclusiva versione di lancio “Edizione Speciale” contraddistinta da un allestimento ricco e completo. Tonale “Edizione Speciale” è proposta in configurazione Hybrid, con motore 1.5 benzina 4 cilindri da 130 CV, abbinato a un’unità elettrica “P2” 48V da 15 kW di potenza e 55 Nm di coppia. Nuova Tonale esprime tutta la sportività racchiusa nella tradizione Alfa Romeo, grazie anche a imponenti cerchi in lega da 20 pollici, pinze freno rosse Brembo, fari full-LED adattivi Matrix, palette cambio in alluminio e Radio Navi touch con schermo principale da 10,25.

ULTRA HI-TECH

Come anticipato durante l’unveiling internazionale, Tonale sarà la prima auto sul mercato a essere dotata di tecnologia NFT (Non-Fungible-Token). Alfa Romeo è infatti il primo costruttore a collegare la vettura a un certificato digitale NFT. La tecnologia si basa sul concetto di ''blockchain card'', un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni della vettura. Sul mercato dell’usato, la certificazione NFT rappresenterà infatti un’addizionale fonte di credibilità, rassicurando l’acquirente nella scelta dell’auto.

Alfa Romeo Tonale ''Edizione Speciale''

INFOTAINMENT EVOLUTO

Alfa Romeo Tonale ''Edizione Speciale'' offre di serie un infotainment integrato ed evoluto, basato sull’ecosistema Android personalizzabile e alla connettività 4G con aggiornamenti ''Over The Air'' (OTA). Questo sistema annovera un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici. Su Tonale inoltre, la tecnologia è al servizio della sicurezza e del comfort: la guida autonoma è di livello 2, con nuovi sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) che intervengono secondo la filosofia dinamica di Alfa Romeo.

Alfa Romeo Tonale ''Edizione Speciale'': interni

MOTORIZZAZIONI

Per quanto riguarda il motore, su Tonale ''Edizione Speciale'' esordisce il nuovo powertrain mild-hybrid 48V con potenza di sistema di 130 CV (qui il video di Zhou e Bottas al volante). Abbinata alla trasmissione automatica sette rapporti un motogeneratore elettrico ''P2'' in grado di supportare la controparte termica con 15 kW e 55 Nm coppia. Quest’ultimo trasmette moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento, intervenendo in determinate fasi come: l’avviamento, il veleggiamento o semplicemente quando si procede a bassa velocità. Tonale ''Edizione Speciale'' sarà disponibile prossimamente anche sulla versione Hybrid 160 CV. Il Biscione offrirà una gamma semplice e in continuità con Giulia e Stelvio, contraddistinta da quattro allestimenti: Super, Sprint, Ti e Veloce.

Alfa Romeo Tonale ''Edizione Speciale'': dettaglio posteriore

MODALITÀ D'ACQUISTO

L’offerta commerciale della esclusiva versione di lancio ''Edizione Speciale'' comprende: garanzia estesa fino a 5 anni e un set di soluzioni di mobilità e d’acquisto pensate per rispondere alle esigenze del cliente. FCA Bank mette a disposizione una proposta finanziaria unica, con una rata di 299 euro al mese (Tonale 1.5 130 CV Hybrid, allestimento Speciale, listino 39.000 euro) e la possibilità di scegliere - alla scadenza del contratto - tra tre diverse opzioni: sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua o rifinanziandola, oppure restituirla. Con Noleggio Chiaro di Leasys invece si potrà accedere a un noleggio a lungo termine con un set completo di servizi: copertura RCA, assistenza stradale, servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le coperture furto, incendio e riparazione danni e il servizio di infomobilità I-Care. In più, con Noleggio Chiaro, il cliente ha diritto di prelazione sull’acquisto della vettura al termine del periodo di noleggio. L’offerta presenta un canone mensile a partire da 389 euro e un anticipo di 14.500 euro. La formula include 36 mesi e 30.000 km.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 22/03/2022