Nuova Alfa Romeo Tonale: si butta nella mischia con un compito impegnativo

ONORI, MA ANCHE ONERI PER IL SUV ALFA La Tonale ha appena fatto il suo debutto e già le viene affidato un compito assai impegnativo, cioè risollevare le sorti della nobile, ma sofferente (in termini di vendite), Alfa Romeo. La casa di Arese spera che il prossimo SUV compatto possa aiutarla a migliorare i poco soddisfacenti risultati commerciali degli ultimi anni, addirittura raddoppiare le sue vendite già nel 2023. Il traffico del marchio italiano è sceso a 55.000 unità globali lo scorso anno, in netto calo rispetto alle 63.300 auto consegnate nel 2020. I motivi di questa tendenza li abbiamo spiegati in questo bell’articolo di Lorenzo. Tuttavia, con la Tonale Alfa Romeo s’inserisce a pieno titolo nel fiorente segmento dei SUV compatti, che registra tra i 2,5 e i 3 milioni di vendite all'anno nella sola Europa con l’obiettivo di diventarne protagonista. L’augurio da parte del management Alfa Romeo è che la Tonale possa spingere le vendite oltre la soglia dei 100.000 esemplari per tornare a confrontarsi in modo più coerente con i competitor del segmento premium.

VEDI ANCHE

Nuova Alfa Romeo Tonale: debutta con un compito impegnativoCOME LA PENSA IL CAPO DI ALFA ROMEO Durante una recente intervista rilasciata al sito specializzato Auto News Europe, l'amministratore delegato di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha riconosciuto che la mancanza di opzioni elettrificate per Giulia e Stelvio sia costata circa il 15% delle vendite totali, ecco perché la Tonale sarà offerta con propulsori ibridi fin da subito. Il capo di Alfa Romeo ritiene che la vendita della versione ibrida plug-in in tutta Europa dipenderà dalle normative sulle emissioni di CO 2 di ciascun Paese, rilevando che “nei Paesi con rigide regole sulla CO 2 , la quota della versione ibrida plug-in di Tonale potrebbe raggiungere l’80%”. Il CEO di Alfa ha continuato affermando che se riuscissero ad assicurarsi anche solo l'uno per cento del mercato europeo dei SUV compatti, la Tonale potrebbe valere 25.000 pezzi venduti. “Abbiamo una grande flessibilità nel nostro stabilimento di Pomigliano, in Italia, dove verrà costruita la Tonale”, ha affermato. “Dato che il SUV debutterà a giugno, saremo felici di raggiungere 30.000 unità quest'anno. Per l'intero anno, il potenziale di vendita globale potrebbe essere compreso tra 70.000 e 80.000 unità. L'Europa potrebbe rappresentare da 45.000 a 60.000 unità, con 10.000 a 15.000 possibili pezzi destinati agli Stati Uniti”.

Nuova Alfa Romeo Tonale: motori ibridi per attaccare il difficile segmento dei SUV compattiGAMMA MOTORI ARTICOLATA Due varianti ibride leggere della Tonale saranno offerte ai clienti europei oltre alla motorizzazione plug-in. Entrambi i mild-hybrid saranno equipaggiati con motori quattro cilindri benzina da 1,5 litri accoppiati a un sistema elettrico da 48V e 15 kW. Il modello base eroga 128 CV, mentre la versione più potente ha 158 CV. Invece, l'ibrido plug-in ha un quattro cilindri da 1,3 litri e un motore elettrico più potente per raggiungere una potenza combinata di 272 CV. In alcuni mercati europei sarà offerto anche un turbodiesel 1.6 litri da 128 CV, mentre per il mercato degli Stati Uniti la ​​Tonale sarà disponibile con un quattro cilindri turbo-benzina da 2.0 litri con 256 CV e 400 Nm.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/03/2022