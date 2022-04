Incentivi "macchinosi". Dpcm in arrivo ma ecobonus da maggio?

Si fanno desiderare, tanto da far spazientire la platea, sin quasi a scoraggiarla. Ma alla fine gli incentivi auto arrivano. Sia per le elettriche, sia per le plug-in hybrid, sia infine per diesel e benzina a basso impatto di emissioni. Tutto come prima, con alcune differenze (leggi sotto). Il Dpcm è pronto, il via libera - con ogni probabilità - entro lunedì 4 aprile. Se il Governo ancora non si è sbottonato, è solo perché impegnato nelle operazioni di rifinitura del testo definitivo. Ormai stabiliti i parametri, si tratta solo di capire quando la misura entra in vigore. Il rischio è che - tra pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e piena operatività della piattaforma web per le prenotazioni - gli incentivi non siano a disposizione prima del mese di maggio. In attesa di conoscere le coordinate temporali, ecco le cifre chiave.

Il plafond complessivo destinato agli incentivi auto 2022 ammonta a 650 milioni di euro, rispetto ai 700 milioni di euro inizialmente ventilato. In compenso, passa la linea del piano triennale: ecobonus in cassasoforte per il periodo 2022-2024, sempre con uno stanziamento di 650 milioni di euro annui.

Confermata la politica di divisione delle auto meritevoli di aiuti in tre scaglioni di emissioni.

0-20 g/km CO2 (full electric)

(full electric) 21-60 g/km CO2 (plug-in hybrid)

(plug-in hybrid) 61-135 g/km CO2 (full hybrid, mild hybrid, benzina, diesel, Gpl, metano)

Rispetto al passato, cala sensibilmente il sostegno economico per le auto 100% elettriche.

0-20 g/km CO2: 3.000 euro senza rottamazione, 5.000 euro con rottamazione

senza rottamazione, con rottamazione 21-60 g/km CO2: 2.000 euro senza rottamazione, 4.000 euro con rottamazione

senza rottamazione, con rottamazione 61-135 g/km CO2: 2.000 euro con rottamazione

Anche in questo caso, penalizzato rispetto a prima il mercato di elettriche e plug-in.

0-20 g/km CO2: 35.000 euro IVA esclusa ( 42.700 euro IVA inclusa)

IVA inclusa) 21-60 g/km CO2: 45.000 euro IVA esclusa ( 54.900 euro IVA inclusa)

IVA inclusa) 61-135 g/km CO2: 30.000 euro IVA esclusa (36.600 euro IVA inclusa)

A differenza del pacchetto 2021, nel decreto 2022 non si farebbe menzione di incentivi all'acquisto di auto usate, escluse perciò da qualsiasi forma di aiuto.

Idem come sopra. Non senza polemiche, anche l'acquisto di auto nuove intestate a persone giuridiche non rientra nel piano di incentivi 2022, lasciando fuori una grossa fetta del mercato.