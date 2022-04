Nuova 33 Stradale, supercar Alfa Romeo già nel 2023? I rumor

Spuntano in rete indiscrezioni a suffragio dei proclami di Imparato. In cantiere una serie limitata: due configurazioni di motore

Berline e soprattutto SUV, ibride e - in prospettiva - elettriche. Economie di scala e trimestrali lusinghiere da collezionare. Ma Alfa Romeo, tra i brand Stellantis, spicca come quello più emotivo. Monsieur Jean-Philippe Imparato, questo lo sa e ben prima dello switch a marchio full electric, Alfa esprimerà pure qualcosa che appartiene alla sua identità profonda. Una sportiva, e non una qualunque. Una sportiva col coraggio di raccogliere la straordinaria eredità di 33 Stradale. Dalle intenzioni, sembra che si passerà velocemente ai fatti. La reinvenzione di Alfa 33 Stradale potrebbe calcare i palcoscenici già nel 2023.

Alfa Romeo 33 Stradale, rendering by Patrick Pieplow

ANTEPRIMA Stando ai rumor condivisi tra gli utenti del forum Auto Pareri, sembra che a una ristretta cerchia di concessionari selezionati siano già stati mostrati i rendering di un nuovo entusiasmante modello ispirato proprio all'iconica fuoriserie disegnata nel 1967 da Franco Scaglione, e della quale vennero costruiti appena 18 esemplari.

BI-GUSTO Anche il remake della splendida 33 Stradale, sorta di edizione uso civile della Tipo 33 da corsa, sembra verrà riporodotto in numero di unità molto limitato, ma comunque superiore alla tiratura originale. Sempre stando ai post di Auto Pareri, 16 esemplari adotteranno un motore termico, altri 16 si declineranno in formato 100% elettrico. In totale fanno 32 esemplari, ragion per cui è lecito scommettere su un 33esimo modello ancora più speciale, da destinare all'asta o da conservare come pezzo da museo. Qualunque siano i volumi definitivi, non è azzardato prevedere come tutti quanti andranno esauriti in un istante.

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: appuntamento al 2023?

LICENZA DI SOGNARE Al reveal di Alfa Romeo Tonale, rispondendo a domande circa l'eventualità di future auto sportive, il CEO Imparato fece riferimento proprio a 33 Stradale e alla Spider ''Duetto''. Le voci che circolano in rete potrebbero insomma avere un solido fondamento. Resurrezione di Alfa 33 Stradale come fermo immagine di un brand che per il grado di emozione che trasmette ai suoi appassionati non teme rivali al mondo. Fondamente, ancora prima del motore, sarà il suo design (le bozze che vedete portano la firma dell'artista tedesco Patrick Pieplow), valore al quale Imparato ha promesso che ''non mancherà mai di rispetto''. Non vediamo l'ora di sapere, più precisamente, cosa intende.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/04/2022