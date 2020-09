La redazione Pubblicato il 24/09/20 h. 15:00

SERVIZI INCLUSI Siamo sempre più abituati a vedere la nostra automobile come una di famiglia, le rivolgiamo mille attenzioni e vogliamo che le sue prestazioni siano sempre al top. Quando arriva il momento di cambiarla, in molti ricorrono a una nuova formula del tutto diversa da quelle ben note di acquisto e leasing. Si tratta del noleggio a lungo termine, pronto a stravolgere il classico concetto di proprietà della vettura. Anziché pagare ogni mese una rata di acquisto, che alla fine consentirà di potersi definire proprietari dell’auto, si paga un canone all’interno del quale è compresa una serie di benefit e servizi.

COME FUNZIONA Il noleggio a lungo termine consente di mettersi alla guida di una macchina per un periodo di tempo prestabilito e per un certo chilometraggio senza pagarla del tutto. Nel canone mensile sono compresi determinati servizi come manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione e soccorso stradale nell’ottica di una sostanziale praticità e riduzione della burocrazia. Anche il cambio gomme rientra nel canone mensile, inoltre è sempre possibile rivolgersi a un call center dedicato per pianificare i vari interventi necessari.

A CHI SI RIVOLGE Le aziende possono trarre grandi vantaggi dal noleggio di una vettura per le attività di lavoro e un aspetto particolarmente interessante è quello della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’Iva. Oggi come oggi, però, anche i privati e i liberi professionisti scelgono questa formula per i loro spostamenti di routine, per i vantaggi che propone in termini di semplificazione della vita, relativamente ai servizi compresi nel canone. La formula del noleggio a lungo termine, peraltro, si applica anche a veicoli commerciali e scooter.

TI PERMETTE DI PIANIFICARE LE SPESE La formula del noleggio a lungo termine offre vantaggi importanti dal punto di vista dei costi e delle spese necessarie, che si possono agevolmente pianificare. Al momento in cui viene stretto l’accordo per il noleggio non è necessario investire somme di denaro importanti (l’entità dell’anticipo si rifletterà sulla rata mensile). Inoltre bisogna considerare il fatto che non vi è l’incognita della svalutazione, che sempre si presenta quando si decide di rivendere una macchina di proprietà. Il servizio di noleggio auto a lungo termine, inoltre, è in certi casi disponibile anche su vetture usate e acquistate in concessionaria. Chi concede il noleggio resta proprietario della vettura, mentre chi noleggia viene indicato come utilizzatore.

IL CONTRATTO DI NOLEGGIO Una volta deciso per il noleggio di un’auto a lungo termine, bisogna scegliere la tipologia di vettura per poi concordare la durata del contratto. Si stabilisce un chilometraggio massimo, vengono messi a fuoco i servizi accessori e si versa un certo anticipo. Grazie a questa formula si potrà avere sempre a disposizione una macchina nuova e affidabile, anche un modello appena sbarcato in autosalone, che è possibile personalizzare al massimo in merito a interni e accessori. Tra i vantaggi del noleggio a lungo termine c’è anche l'opportunità - passato un certo periodo di tempo - di cambiare ancora vettura, scegliendone un’altra di nuova generazione. Vuoi saperne di più? Approfondisci con la nostra guida pratica.