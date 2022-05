Alfa Romeo Tonale Veloce veste Alcantara: l'interno è tailor made

Gli interni, si sa, sono la parte dell'auto che vedi più spesso e dalla cui qualità dipende molto delle sensazioni che provi quando sei in viaggio. Ecco dunque che per il suo nuovo SUV Alfa Romeo Tonale (qui la prova), la Casa del Biscione ha scelto Alcantara: quel rivestimento a effetto scamosciato che si può declinare tanto in chiave elegante quanto sportiva, e addirittura per ottenere, come in questo caso, un look tecnico.

Alfa Romeo Tonale Veloce: Alcantara traforato per le sedute

COME SULLE SUPERCAR Le dimostrazioni vengono da lontano, giacché di Alcantara si vestono anche le più blasonate supercar, dalla Maserati MC20 alla Lamborghini Huracàn STO (qui il nostro video). Nel caso di Tonale, questo materiale hi-tech è stato scelto per l'allestimento Veloce. Sulle sedute troviamo Alcantara di colore nero traforato, dietro cui si scorge un backing a contrasto rosso dai toni molto sportivi e dinamici. I fori sono praticati con tecnologia laser, a garanzia di una rifinitura perfetta e durevole del bordo. La scelta del nero non è casuale, visto che in ambito automotive l'Alcantara chiaro è in genere utilizzato sugli allestimenti dalla connotazione più lussuosa, mentre i toni scuri - e il nero in particolare - si usano sui modelli più sportivi.

Alfa Romeo Tonale Veloce, la plancia è in Alcantara con cuciture a contrasto

ALCANTARA PER TONALE Il motivo della seduta - studiato apposta per Tonale, in uno sforzo congiunto dei centri stile delle due aziente - si sviluppa in orizzontale con un effetto sfumato verso i lati: ottenuto riducendo il diametro dei fori mano a mano che questi si trovano più lontani dal centro del sedile. Impunture nere, tono su tono, attraversano poi la seduta in orizzontale e altre cuciture a contrasto rosse impreziosiscono la parte frontale della plancia, intonandosi con le impunture dei braccioli nei pannelli porta. Per Tonale, il kit pronto per l'assemblaggio della selleria prevede otto pezzi, ottenuti tramite le tecnologie di foratura al laser, laminazioni e taglio a dima.

Alfa Romeo Tonale Veloce, cuciture a contrasto per la selleria

UN PO' DI STORIA In grado di rivestire superfici di qualunque forma, Alcantara è un materiale difficile da definire. Facilmente lavabile e traspirante, è nato nel 1972: non è tecnicamente un tessuto, in quanto non è fatto intrecciando fili secondo il classico schema di trama e ordito. Si tratta di una fibra (anzi una micro-fibra) ottenuta con un procedimento segreto e brevettato come quello della Coca Cola. Sappiamo che pur con capitali giapponesi, Alcantara é made in Italy - la fabbrica è in Umbria, la sede a Milano - e che si caratterizza anche per essere ''carbon neutral'', quindi amico dell'ambiente in quanto le emissioni di CO2 dell'intero ciclo produttivo vengono compensate secondo un processo certificato.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/05/2022