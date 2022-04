7 cose che non puoi fare con una Lamborghini Huracán STO. Video

Una supercar pazzesca, con lei puoi fare tutto. O quasi. In video, ecco 7 cose che proprio no, con Huracàn STO non puoi...

Come va una Lamborghini Huracán STO nella vita di tutti i giorni? Guidare la supercar di Sant'Agata Bolognese su strada è una delle esperienze più emozionanti della vita: con Lei puoi fare tutto. Proprio tutto? Beh, non proprio. Vi mostro, in video - e con un pizzico di ironia –, sette cose che non puoi fare con una Lambo. Sotto, un indizio.

DIAMO I NUMERI La Huracán STO – che, se ve lo stavate chiedendo, sta per Super Trofeo Omologata – è un'autentica macchina da corsa a trazione posteriore, dotata di targa e fanali per circolare su strada. Il suo V10 da 5.204 cc – il più performante di sempre su una Lambo – eroga 640 CV a 8.000 giri/min e una coppia massima di 565 Nm. Questa Lamborghini sullo 0-100 km/h ferma il cronometro in appena 3 secondi, che diventano 9 secondi nello 0-200 km/h: da lì ai 310 km/h ci vuole giusto un altro po'... Ogni accelerata, anche per merito del cambio LDF a 7 marce, è pura libidine, col motore che ti catapulta direttamente in autodromo anche se sei solo al casello autostradale, mentre ci pensano i freni carboceramici CCM-R a fermare la Huracán STO in men che non si dica. Emozioni purissime, che ti scorrono dentro, dritte al cuore.

GIOCHI PREZIOSI E poi ci sono i materiali pregiati che la compongono, dal telaio – in alluminio e carbonio – fino al resto della carrozzeria: oltre il 75% dei pannelli della scocca infatti sono in carbonio. Anche gli interni ti proiettano nel mondo delle corse, con i bellissimi sedili a guscio rivestiti in Alcantara che sembrano modellartisi addosso. Dettagli che concorrono a contenere il peso sulla bilancia della Lamborghini Huracán STO in 1.339 kg a secco, oltre a renderla una vera opera d'arte. Bando alle chiacchiere: buona visione.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/04/2022