Scuola guida per bambini? Buona idea. Per iniziare: Lambo

Chi ben comincia è a metà dell'opera, l'unico rischio in questo caso è che, una volta patentati per davvero, i nostri automobilisti in fasce trovino tutto ciò che abbia meno di 8 cilindri e 600 cv semplicemente una cosa noiosa. Metti un bimbo di 10 anni al posto guida di una Lamborghini o una Ferrari e vedi che succede: con le dovute precauzioni, nulla di così rischioso. Almeno, è ciò che devono aver pensato gli istruttori di TrackDays, academy del Regno Unito che ora apre le iscrizioni pure a allievi ''baby''.

Lamborghini Gallardo Superleggera: se hai almeno 10 anni, puoi guidarla

JUNIOR HOT LAP L'esperienza che TrackDays permette ai giovanissimi di assaporare si chiama ''Junior Platinum Supercar''. Per un massimo di 6 miglia, su percorsi a cono appositamente predisposti, ragazzini molto fortunati possono scegliere di sedersi al posto guida di una Gallardo Superleggera o, in alternativa, una Ferrari 458 Italia. Gli eventi si svolgono in tutta la Gran Bretagna in 10 diversi circuiti, tra i quali anche Dunsfold Park nel Surrey, noto per essere spesso e volentieri frequentato da Top Gear. Ai tassi di cambio attuali, i candidati - o più probabilmente, i loro genitori - devono sborsare 100 sterline, l'equivalente di 118 euro: come regalo di compleanno, suona bene.

Ferrari 458 Italia

LA MIA PRIMA VOLTA I prerequisiti per partecipare non sono poi così severi: un'età compresa tra 10 e 17 anni, un documento d'identità alla mano, una statura minima di 1 metro e 50, un peso non superiore a 115 kg, credenziali - specie l'ultima - che un adolescente dovrebbe riuscire ampiamente a dimostrare. Per poi tornare il lunedì sui banchi di scuola e vantarsi coi compagni della sua incredibile avventura. Ne avrebbe ben donde, se si pensa che la maggior parte degli adulti, una Lambo o una Ferrari, in vita loro non la guideranno mai.