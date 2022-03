Un pilota vero fa le sgumme su un'Aston Martin DB5 per bambini

Non è solo un gioco: il pilota Darren Turner dimostra cosa si può fare con una Aston Martin DB5 Junior di The Little Car Company

Delle repliche di The Little Car Company vi abbiamo già parlato altre volte. Produce miniature guidabili delle auto vere, per collezionisti e per fortunatissimi pargoli di persone molto abbienti. La Ferrari Testarossa J, per esempio, o la Aston Martin DB5 Junior: proposta anche nell'edizione speciale che replica i trucchi della DB5 di James Bond. Il motore è elettrico e sviluppa appena 6,7 CV, ma che cosa succede se a mettersi dietro al volante è un pilota professionista come Darren Turner, ora collaudatore per Aston Martin Works? Qui sotto il video sulla pista di collaudo della Casa.

UNA VERA ASTON ''La DB5 Junior non è certamente un giocattolo'', dice Turner. ''La qualità e l'attenzione ai dettagli dell'auto è incredibile! Guidarla è stato epico; una vera sorpresa in effetti. Non mi aspettavo simili prestazioni e la manovrabilità era molto autentica. Nonostante le dimensioni ridotte, conserva tutto il fascino e le caratteristiche di una DB5 originale''. Nonostante la potenza ridotta, il pilota non ha difficoltà ad affrontare di traverso una curva veloce, dimostrando la tesi che l'automobilina in questione è piccola nelle dimensione ma grande nelle emozioni. Non mancano versioni più capaci, da 14 o 22 cavalli, a prezzi che da circa 42.500 euro possono arrivare a sfiorare i 110.000 euro: IVA esclusa. Leggi qui tutte le informazioni sulla tecnica dell'Aston Martin DB5 Junior di The Little Car Company.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/03/2022