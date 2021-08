Tre metri e dieci di lunghezza, un metro e dieci di larghezza e settanta centimetri di altezza: va da sé che queste non sono le dimensioni di un'auto normale. Quella di cui parliamo è la Ferrari Testa Rossa J, dove J sta per junior car. È la fedele replica della leggendaria Ferrari 250 Testa Rossa del 1957, una delle auto più vittoriose mai uscite dalla Scuderia.

Realizzata in scala 75% - quindi lunga i tre quarti del normale - la Testa Rossa J è stata fatta in collaborazione con l'inglese The Little Car Company: azienda specializzata nelle riproduzioni - guidabili - e già autrice di una Bugatti Type 35 in miniatura (ne abbiamo parlato qui). Ferrari ha supervisionato ogni aspetto del progetto: il Centro Stile di Maranello ha studiato le proporzioni e le livree, mentre la progettazione del telaio e di altre parti è stata realizzata sulla base dai disegni originali custoditi da Ferrari Classiche.

TRADIZIONE RISPETTATA (QUASI SEMPRE) La scocca è in alluminio battuto a mano, lo stesso processo seguito per i modelli storici, e la vernice è la stessa che viene applicata sulle vetture di gamma, così come il badge anteriore. Unica concessione alla modernità è stata l'installazione di freni a disco in luogo di quelli a tamburo: una soluzione adottata in favore della sicurezza, così come il rinforzo delle lamiere laterali e la possibilità di aggiungere un rollbar fissato al telaio, come protezione in caso di ribaltamento.

I disegni originali presi da Ferrari Classiche sono stati scannerizzati e ricreati digitalmente per la massima fedeltà e cura del dettaglio. Attenzione che si ritrova negli interni, dove troviamo un sedile che replica il piping di quelli originali, ma grazie a una progettazione specifica realizzata dal Centro Stile Ferrari può accogliere un adulto e un giovane. Il volante, firmato da Nardi, uno dei fornitori sorici anche del modello del 1957, è dotato del sistema di rilascio più piccolo al mondo, per favorire l’ingresso del guidatore.

La Testa Rossa J non è omologata per l’utilizzo su strada e può essere guidate a partire dai 14 anni di età. Tre batterie posizionate nella parte anteriore della vettura alimentano il motore elettrico e garantiscono fino a circa 90 km di autonomia. Un Manettino dedicato consente di scegliere fra quattro modalità di guida: Novice, Comfort, Sport e Race. Al variare delle impostazioni aumentano potenza erogata e velocità. Si va da un minimo di 1 kW (1,36 CV) per una velocità massima di 20 km/h, fino a oltre 60 km/h permessi dalle Modalità Sport e Race, pasando per 4 kW (5,4 CV) e 45 km/h della modalità Comfort.

Prodotta in 299 esermplari, la Testa Rossa J offre un’ampia gamma di personalizzazioni e di combinazioni di colore, nonché di livree coerenti con la storia agonistica del modello. Come per le Ferrari in grandezza naturale, qui trovate il configuratore online che vi aiuterà a scegliere tra 14 livree storiche, 53 colori della carrozzeria e ulteriori caratterizzazioni. Il prezzo - tenetevi forte - parte da 113.460 euro. Optional esclusi, si intende, che possono comprendere irrinunciabili ruote Borrani su misura calzate da gomme Pirelli Cinturato.