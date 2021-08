Che cos'altro avrebbe potuto dire? A margine della conferenza sui dati del secondo trimestre 2021, il presidente della Ferrari John Elkann, interrogato sulle difficoltà che potrebbe comportare la messa al bando delle auto a benzina e Diesel dal 2035 proposta dall'Unione Europea, ha detto che vede il cambiamento nella tecnologia come un'opportunità. ''Diamo il benvenuto al regolamento'', ha detto Elkann. ''L'opportunità offerta dall'elettrificazione, dall'elettronica e da altre tecnologie disponibili ci consentirà di realizzare prodotti ancora più distinti e unici''.

SI TORNA AL MUTO Quello che non dice, per ora, è come il Cavallino Rampante affronterà uno dei temi cruciali delle auto elettriche: il sound. Ne avevamo cominciato a parlare in occasione degli annuncio e del video della Hongqi S9, hypercar a batterie costruita in Italia con capitali cinesi e con lo stile disegnato dal nostro Walter De Silva. Sempre Elkann aveva annunciato lo scorso 15 aprile che Ferrari presenterà il suo primo veicolo completamente a batteria nel 2025, ma come ha fatto notare anche qualche penna della stampa internazionale, Ferrari significa tre cose: velocità, bellezza e sound. La velocità si supera, lo stile si imita (sopra la Ferrari SF90 Stradale, sotto la Pininfarina Battista, presto al debutto) e il sound, che più di tutti è difficile da rivaleggiare per chi ha un know how magari meno raffinato, sparisce.

NON SOLO V12 Ricordo ancora quando guidai la Ferrari 458 Italia (sotto): un collega venne a prendermi alla stazione di Bologna, dove ero arrivato in treno, e partii con un filo di gas. Alla prima occasione che ebbi di far salire un pochino di giri il motore mi sfuggì un commento piuttosto colorito, tanto il canto del V8 ad albero piatto mi colse di sorpresa. L'emozione era fortissima anche nel pieno rispetto delle velocità consentite su strada. E più tardi, in pista a Fiorano, l'orchestra degli otto elementi dietro di me diede uno spettacolo indimenticabile.

GLORIOSA TRADIZIONE DI FAMIGLIA Non solo V12, insomma, ma anche V8, che nel caso delle creature di Maranello hanno dimostrato doti canore incredibili persino nelle varie versioni turbo: dalla Ferrari F40 (guarda qui il video POV) alla più recente Ferrari Portofino M, di cui vi abbiamo proposto anche il SoundBox: la prova del suono. Ma con l'avvento delle batterie le cose cambiano. Finché si tratta di elettrificazione parziale - fino al plug-in hybrid, per capirci - problemi non ce ne sono. L'ha dimostrato la stessa Ferrari con il video del record della SF90 Stradale ottenuto a Indianapolis (guarda il video qui sotto).

DUE SU TRE Ma come farebbe una Ferrari BEV a mantenere intatta la sua identità? La differenza salta agli occhi guardando il video del record a Laguna Seca fatto registrare da ua Tesla Model S modificata: brillante, ma surreale, mancando una vera colonna sonora (qui sotto il filmato da YouTube). La velocità e le sensazioni tattili del pilota Randy Probst arrivano chiarissime allo spettatore: in questo l'auto elettrica non manca di certo. Ma quello che una volta era un concerto si trasforma in nient'altro che un rumore di fondo.

VERO O FALSO? Delle due l'una: o le Ferrari del futuro cercheranno di alzare l'asticella quanto a silenziosità, per esaltare l'immersione del pilota negli elementi naturali (prendetelo come un mio garbato suggerimento alla ricerca di una soluzione), oppure dovranno puntare anche loro su qualche tipo di colonna sonora. Artificiale: come quella proposta da BMW per le sue iX3 (qui la prova in video) con lo zampino del compositore di Hollywood Hanz Zimmer, che ricorda il rumore dei caccia di Star Wars. Quale strada sceglierà il Cavallino? Questo Elkann non l'ha detto.

IMMAGINI DI COPERTINA E FOTOGALLERY: Ferrari Electrica concept by Tyler Kwon Design