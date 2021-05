SENZA SILENZIATORI! M come “modificata”: l'ultima incarnazione della Ferrari Portofino - M, appunto - cambia anche dove non ti aspetti. Una su tutte? Non ha i silenziatori, rimpiazzati da valvole bypass, che regolano con continuità l'apertura dei condotti. Quali effetti avranno sul sound? E come suona un V8 Ferrari che, come in questo caso, è turbo e non aspirato?

A PROVA DI BOMBA Tutte le risposte nel video qui sotto, in cui sottoponiamo la nuova coupé/cabriolet del Cavallino alla speciale prova di SoundBox: il muro del suono (qui quello dell'Alfa Giulia Quadrifoglio). Non tanto i 620 CV o i 760 Nm, né le prestazioni pure: in questo caso ci interessa solo il sound, che abbiamo misurato con l'aiuto di un fonometro e lo abbiamo messo a confronto... con la bomba di Hiroshima! Questo e altro per una bomba di automobile come la Ferrari. E se volete saperne di più, qui trovate la prova completa della Portofino M.