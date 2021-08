L’HYPERCAR EV ITALIANA SUL TAPPETO ROSSO La Pininfarina ha finalmente terminato il ciclo progettuale, costruttivo e di collaudi in pista e su strada della sua hypercar elettrica Battista, che oggi è pronta per la produzione e farà il suo debutto in California, sul palcoscenico della Monterey Car Week (6-15 agosto). Gli ingegneri del costruttore italiano celebreranno la fine del lungo programma di sviluppo della vettura, visto che fino a oggi tutti gli esemplari che abbiamo potuto guardare erano prototipi. L'hypercar a zero emissioni da 1.900 CV sarà limitata a soli 150 esemplari, suddivisi equamente tra Europa, Stati Uniti e Medio Oriente e con un prezzo di 2,2 milioni di dollari, circa 1,85 milioni di euro.

REALIZZATA CON MATERIALI NOBILI La Battista in arrivo alla mostra di Monterey ha una carrozzeria in fibra di carbonio a vista e cerchi in lega neri lucidi, sebbene alcuni dettagli della sua finitura esterna siano ancora segreti. In abitacolo ci sono rivestimenti in pelle ecosostenibile nera e sedili sportivi in ​​Alcantara blu. Tuttavia, Pininfarina ha molto di più da offrire in fatto di personalizzazione, con qualcosa come 128 milioni di combinazioni di opzioni esterne e interne! Quasi un rompicapo tagliarsela su misura e proprio per questo secondo Pininfarina stessa non ci saranno due auto uguali.

ANCHE UNA VERSIONE IN TIRATURA SUPER LIMITATA In America arriverà anche la Battista Anniversario, un omaggio all'opera dell'iconico designer di auto, Battista “Pinin” Farina. È il nonno dell'attuale presidente di Pininfarina, Paolo, e ha dato il nome al progetto dell’hypercar elettrica. Questa Limited Edition si presenta con una verniciatura speciale, interni su misura e il pacchetto “Furiosa”, che aggiunge uno splitter anteriore più aggressivo e un'ala posteriore più grande per una maggiore deportanza. La produzione sarà limitata a soli cinque esemplari a livello globale.

TUTTI I DATI DELLA SUPER ELETTRICA Ma facciamo un breve ripasso sui numeri dell’auto italiana. La Battista è spinta da quattro motori elettrici, uno per ciascuna ruota, che producono una potenza combinata di 1.900 CV e 2.300 Nm di coppia. Secondo i dati dichiarati, il sistema fornirà un tempo sullo 0-100 km/h in meno di due secondi, un tempo da 0 a 300 km/h di 12 secondi, per una velocità massima di circa 350 km/h. Prestazioni del genere fanno della Battista una delle vetture stradali più performanti mai prodotte, con quasi 400 CV in più della Bugatti Chiron. L'unica auto che la Battista vede da dietro è la Lotus Evija, che ha 100 CV in più. I motori elettrici dell’italiana sono alimentati da una batteria agli ioni di litio da 120 kWh raffreddata a liquido (garantita fino a 10 anni), montata in basso nel telaio dell'auto e disposta a forma di T per equilibrare la distribuzione del peso. Il propulsore è stato sviluppato in tandem con Rimac e Pininfarina afferma che il sistema fornirà un'autonomia massima di oltre 500 km. La Battista è progettata attorno a una monoscocca in fibra di carbonio con un telaietto posteriore in fibra di carbonio e alluminio. L’impianto frenante è composto da un set di dischi carboceramici con pinze a sei pistoncini, ammortizzatori regolabili, un'ala posteriore attiva e una serie di alette aerodinamiche passive. Lo stile della Battista è stato realizzato sotto la direzione del design director, Luca Borgogno.

UN PROGETTO AMBIZIOSO NATO NEL 2018 Quando il progetto è stato lanciato nel 2018, il presidente dell'azienda Paolo Pininfarina, ha dichiarato: “Questo è davvero un sogno che si avvera. Mio nonno ha sempre avuto la visione che un giorno ci sarebbe stata una gamma autonoma di auto a marchio Pininfarina. Per me dovevamo semplicemente chiamarlo Battista”. Pininfarina ha anche stretto una partnership con la rete globale di ricarica per veicoli elettrici ChargePoint per fornire agli acquirenti della hypercar cinque anni di ricarica pubblica gratuita illimitata in oltre 115.000 località in Europa e Nord America. I clienti riceveranno anche un caricatore wallbox domestico su misura, progettato da Pininfarina e realizzato con materiali riciclati, che promette di fornire fino a 7,2 kW di flusso energetico, sufficienti per ricaricare completamente la batteria da 120 kWh dell'hypercar in circa sei ore.