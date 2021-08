Tra youtuber e utenti di Instagram è di gran moda realizzare video al volante di auto costose, utilizzate senza troppi riguardi all'età o alla rarità del pezzo. È il caso di Slide N Drive, che con la (sua?) Ferrari F40 ha documentato una spensierata giornata sulle strade della campagna francese. E il risultato è assolutamente degno di nota. Sia per le riprese POV, che proiettano lo spettatore al centro dell'azione, sia per l'ottima registrazione del sound dell'auto, che viene restituito in tutta la sua spettacolarità.

GUIDATA COME SI DEVE Abile nella guida, Drive N Slide non si fa problemi a mettere di traverso la F40 con un coreografico powerslide, e a percorrere quasi per intero una rotatoria con l'auto in drifting. Non mancano riprese al crepuscolo, che esaltano la bellezza della Ferrari e immortalano le fiamme che fuoriencono dagli scarichi in scalata.

DI COSA STIAMO PARLANDO Forte dei 478 CV erogati dal suo V8 biturbo da 2,9 litri, per soli 1.100 kg di peso a secco, la Ferrari F40 rimane una delle Ferrari più importanti della storia, una delle auto più desiderate e desiderabili del pianeta, anche in quest'epoca fatta da hypercar che di cavalli ne hanno migliaia. Perché? Ecco 15 curiosità sulla F40 che ne spiegano, almeno in parte, il fascino immortale, se guardarla qui sopra alla luce del tramonto non vi basta per intuirlo.