Ciottoli e pietrisco che crepitano nei passaruota e nel sottoscocca ad annunciare scalfitture, fondo ondulato che minaccia di far picchiare a terra e mandare in frantumi il preziosissimo cofano anteriore che, da solo, vale qualche decina di migliaia di euro: un anello sterrato stile dirt-track non è il primo posto dove pensi di vedere una Ferrari F40 guidata di traverso. E invece è proprio quello che potete vedere nel video qui sotto, tratto dal canale YouTube TheTFJJ, che mostra uno strano raduno, in una non meglio specificata località della campagna inglese, in cui altre auto si uniscono alla mitica F40 per lanciarsi in salti e drifting sulla pista e sul prato adiacente.

C'È CHI PUÒ Guardare il video è ipnotico e inquetante allo stesso tempo. Un'auto storica del valore di un paio di milioni di euro (la versione LM GTC ne vale addirittura 5) messa così a repentaglio. Vero, se le cose non si usano si perde gran parte del piacere di possederle, ma pensare che comunque di auto così al Mondo ne sono rimaste poche fa venire ai comuni mortali - quelli che non possono permettersela, per essere più chiari - il dubbio sull'opportunità dell'operazione. Beato lui che si diverte e, come lui, anche i proprietari delle varie Bugatti Veyron, Porsche 918 Spyder e Ferrari 599 GTO che si intravedono nello stesso video (e pure un paio di Toyota GR Yaris).