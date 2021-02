FERRARI F40 PER TUTTI? La Ferrari F40 è forse la Ferrari più famosa in assoluto: di conseguenza è forse anche l'auto sportiva più desiderata. Per questo motivo si tratta di un sogno alla portata di pochissimi: ovviamente sul mercato dell'usato le cifre possono cambiare molto a seconda di molte variabili, ma è quasi impossibile trovarne una a meno di un milione di euro. Anche per questo motivo, oltre che per le sue linee indimenticabili, è un'auto che spesso viene ripresa nel mondo delle repliche. Un mondo strano e particolare, fatto di auto che all'esterno cercano di ricordare il più possibile un mito, ma che sotto il cofano nascondono basi di partenza molto più comuni.



IN VENDITA È il caso del modello in vendita da Worldwide Vintage Autos di Denver (Colorado): una replica della F40 basata su una Pontiac Fiero (un'auto che ritroveremo anche in Fast and Furious 9). Il prezzo? 25mila dollari. Che per una Fiero usata non è poco, ma va anche considerato che il lavoro per farla sembrare, almeno esteriormente una Ferrari F40 quasi credibile (almeno da lontano) non deve essere stato poco.



LA REPLICA Il lavoro è particolarmente riuscito per quanto riguarda il frontale: certo le proporzioni o i fari non potrebbero ingannare un esperto, ma a uno sguardo poco allenato il frontale può risultare credibile. Il discorso delle proporzioni diventa più evidente invece se si guarda l'auto da una prospettiva laterale. Il colpo d'occhio più riuscito è sicuramente quello dello spoiler posteriore, e anche per il resto il retro della macchina rappresenta una replica abbastanza riuscita.

I DETTAGLI A differenziarsi maggiormente dall'originale, per ovvi motivi, sono gli interni. Si tratta infatti sostanzialmente di quelli della Pontiac Fiero, con l'unica differenza di un volante marchiato Ferrari. Il motore è un V8 e la trasmissione è manuale a cinque marcie. Il contachilometri segna circa 900, quindi l'auto dovrebbe essere in ottime condizioni. Che dire? Se il vostro sogno più grande è quello di guidare qualcosa che somigli a una F40 ma, comprensibilmente, non potete permettervi l'originale... ora avete un'opportunità!