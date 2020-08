SOGNI SOTTO IL SOLE Poche cose stuzzicano la fantasia come l’idea di poter vedere presto una nuova Ferrari uscire dalle officine di Maranello. E quindi, in questo agosto così caldo e strano, perché non sognare un po’? Stando a quanto riporta The Supercar Blog, Ferrari starebbe per annunciare - forse già nei prossimi giorni - una nuova fuoriserie.

NOME IN CODICE SP42 Il nome in codice del progetto, sempre facendo riferimento alle informazioni riportate da Supercar Blog, dovrebbe essere SP42, e riguardare l’edizione speciale di un’auto ispirata nientemeno che alla leggendaria F40, la mitica supercar il cui poster faceva mostra di sé in tutte le stanze dei ragazzini negli anni Ottanta, accanto a quello della Countach e di qualche formosa cantante dell’epoca.

MOTORE TERMICO... Non sappiamo ancora su quale modello potrebbe basarsi il progetto SP42, anche se una possibile candidata è la Ferrari F8 Tributo, con il suo V8 3.9 biturbo in posizione centrale, che sembra fatto apposta per essere ricoperto da un cofano in plexiglas, come fu per il V8 2.9 biturbo della F40. Poi certo, le prestazioni sono diverse: quello della F8 Tributo è un motore termico da 720 CV e 770 Nm di coppia. La F40, di suo, erogava “solo” 478 CV a 7000 giri/min e una coppia massima di 577 Nm.

... OPPURE PLUG-IN? L’altra possibile alternativa per questo progetto è la SF90 Stradale, la prima ibrida plug-in della casa di Maranello, che già di suo sviluppa la bellezza di 1000 CV (nella modalità di guida Qualifica, con le due unità che funzionano contemporaneamente), e che potrebbe perfettamente essere declinata in una versione concepita per l’uso in pista.

QUALE PREFERITE? Diciamo che la seconda ipotesi è quella che stuzzica maggiormente i nostri appetiti: laddove una “normale” F8 pompata appare una soluzione piuttosto scontata (quasi datata), l’idea di una nuova supercar ibrida guarda maggiormente al futuro, considerando l’elettrificazione non più come un tabù, ma un intero mondo di nuove possibilità. E visto che il valore dell’innovazione è sempre stato uno dei più forti e sentiti nel DNA di Ferrari...

MANEGGIARE CON CAUTELA Le immagini di questo articolo sono state realizzate un paio di anni fa dall’artista digitale Samir Sadikhov, pensando proprio a una possibile erede della F40. Trattandosi di rumour, è come sempre opportuno prendere queste notizie con tutte le precauzioni del caso, ricordandosi che si tratta solo di speculazioni e ipotesi, e che nulla può essere considerato ufficiale senza un annuncio o un comunicato stampa. Però, come dicevamo all’inizio, che male c’è a sognare un po’?