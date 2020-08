Photoshop o realtà? Ferrari 360 Modena Limousine

Ok, lo ammettiamo: a prima vista sembra fatta con Photoshop. Però esiste anche un video su YouTube (che potete guardare qui sotto)... Di che cosa stiamo parlando? Ma della Ferrari 360 Modena Limousine in vendita in Australia! Sì, avete capito bene, ma si astengano i deboli di cuore.

LA STORIA Come tutte le Ferrari, anche questa uscì da Maranello perfettamente integra, nell'anno di grazia 2003. Nel 2012 però il suo proprietario inglese la vendette in Australia, dove pensarono bene di modificarla... allungandola. Alluminio come per il resto del telaio, e poi lana di vetro per il tetto, le fiancate e le portiere ad ali di gabbiano. Ora che l'auto era equipaggiata per otto passeggeri, non potevano mancare anche tutte le altre ''raffinatezze'' che siamo abituati a vedere sulle limo, e quindi vai di bar, luci colorate, due televisori e uno stereo impressionante. Vi invitiamo a guardare gli interni nella nostra fotogallery per poterne apprezzare l'eleganza.

I DETTAGLI Come possiamo leggere nell'annuncio di Car Sales, oltre che osservare nelle foto, questa imperdibile mutazione genetica è tuttora equipaggiata dall'originale motore V8 aspirato da 400 CV della Modena, anche se il cambio è curiosamente diventato quello di una Subaru Legacy GT. Ma questi sicuramente sono dettagli di poco conto rispetto al vanto di poter girare per il vostro paese su una Ferrari Limousine (sempre che qualche killer assoldato da Maranello non venga a farvi fuori).

IL PREZZO Il prezzo purtroppo non è esattamente per tutte le tasche, ma del resto non potevate certo pensare di cavarvela con poco. L'auto è in vendita per 399mila dollari australiani, che equivalgono circa a poco meno di 243mila euro. Ma del resto potrete sempre ammortizzare la spesa affitando la vostra ''meraviglia'' per qualche festa...