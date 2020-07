TRUCCO E PARRUCCO Chi l'avrebbe mai detto che il SUV Ferrari, Purosangue, per non dare nell'occhio si sarebbe dovuto nascondere sotto ad una GTC4Lusso T? Eppure, è quello che è successo... Passando ai raggi X gli spy shots del mulotipo avvistato a Maranello (foto by Simone Masetti Photography), un dettaglio non sfugge. Quale?

PUROSANGUE IN TEST Anche se abilmente mascherato, sotto la carrozzeria della 4 posti Ferrari ci sarebbe proprio lui, il futuro SUV di Maranello. A un esame attento, infatti, non passa inosservato come la distanza tra ruota e passaruota sia decisamente fuori dalla norma, per una vettura come la GTC4Lusso T: sotto la carrozzeria della GT è quindi probabile si celi proprio la piattaforma di Ferrari Purosangue, un pianale che - tra parentesi - dovrebbe essere lo stesso di nuova Ferrari Roma (provata da Giorgio in questi giorni), ovviamente con gli adattamenti del caso.

GRANDE RISERBO Se in Ferrari sono così scrupolosi a mascherare Purosangue, è evidente che lo siano anche in tema di dettagli tecnici, vedasi il motore. Ibrido? Probabilmente sì, ma non su tutte le presunte motorizzazioni: ok sul V6 e sul V8, più leggeri, non sul V12 da 6,5 litri, che sarebbe probabilmente il classico aspirato, senza alcuna forma di elettrificazione. Come sempre, per saperlo, dovremo attendere ancora. Magari, al prossimo avvistamento...