E PUR SI MUOVE Si susseguono gli indizi e oltre che il senso della vista, a poco a poco iniziano a coinvolgere pure l'udito. Dopo le nostre foto spia di un esemplare ancora in fasce di Ferrari V6 Hybrid, ecco ora un video che sul nuovo gioiellino della Rossa aggiunge qualche informazione in più. Tipo il rumore: è un video spia, l'audio non è ottimale. Ma anche senza lo stetoscopio, si distinguono sonorità rassicuranti.

SOTTOVOCE La testimonianza raccolta e pubblicata dal canale YouTube di Varryx mostra un prototipo della futura supercar Ferrari ibrida V6 mentre passeggia per le strade attorno a Maranello. Dal momento che l'auto non viene guidata in pista, al collaudatore manca l'opportunità (né la necessità) di premere sul gas come se non ci fosse un domani. Tuttavia anche a basse velocità l'auto emette dagli scarichi un sound piuttosto aggressivo, quindi non c'è ragione di temere che il V6, nonostante il grande passo dell'elettrificazione (e quale che sia la sua origine, cioè la stessa di Alfa Giulia Quadrifoglio e Maserati MC20, oppure no), con l'acceleratore a tavoletta non sia in grado di trasmettere i soliti brividi Ferrari.

TOTO NOMI I rumor suggeriscono come anche il nuovo modello utilizzerà un sistema ibrido plug-in, sulla falsariga di quello sperimentato su Ferrari SF90 Stradale. Ma oltre al differente frazionamento del motore a benzina, anche la componente elettrica sarà meno invasiva: un solo motore anziché tre, trazione esclusivamente posteriore. Meno ibrida e meno potente, ma pur sempre capace - stando alle ricostruzioni - di oltre 700 cv. A listino, quasi certamente l'auto prenderà il posto di F8 Tributo: non è ancora chiaro, invece, se la baby SF90 (individuata per ora dalla sigla interna Progetto F171) farà rivivere il nome Dino, come il defunto figlio di Enzo (nome ritirato nel 1976). Il tempo e la perseveranza forniranno tutte le risposte.