CAMPANELLI D'ALLARME Dai, diciamolo, è il principio della fine. Se a Ferrari iniziano ad essere mosse osservazioni sul feeling di guida, se del manifesto tecnologico di Maranello, SF90 Stradale, alcuni iniziano a mettere in dubbio proprietà come il coinvolgimento emozionale. Quale piega prenderà il magico mondo delle supercar? Performance, not engagement, così la liquida, dagli USA, Road & Track, testata super autorevole e da sempre portavoce dell'ammirazione che gli Stati Uniti e il globo intero nutrono verso il brand made in Italy più prestigioso. Il punto è sempre quello: SF90 Stradale un'ibrida plug-in. Con i suoi pro, e i suoi contro. Fosse anche solo in termini ideologici: una Ferrari, ma solo al 99%.

WIN-WIN SITUATION (?) L'elettrificazione è una filosofia che viaggia su un doppio binario. Da una parte, aumenta l'indice di ecologia della vettura che equipaggia (l'indice di ecologia ''alla ruota'' e meno ''a monte'', ma questo è un altro discorso). Dall'altra, mette il turbo alle performance: quelle di una supercar, ma pure di un'utilitaria, che dalla presenza di un motore elettrico, sia esso in solitaria (full electric) o sia associato a un'unità a bielle e pistoni (hybrid), non potrà che trarre giovamento, almeno in termini di spunto. Elettrificazione e auto da spostamento quotidiano suona come un'equazione intelligente, ma quanto a un'auto sportiva?

VIVA VIVA Nella sua approfondita prova di SF90, R&T si spertica in elogi circa la bellezza, la tecnologia, le prestazioni straordinarie del primo modello plug-in hybrid della Rossa, autentico capolavoro di design, ma anche di integrazione tra un motore a 8 cilindri ed una rete elettrica, tra tradizione e spirito di adattamento al nuovo paradigma imposto dai tempi che evolvono. Se a 30 all'ora, in mezzo al traffico, il sistema ibrido prende il comando, orientando il manettino nelle posizioni ''Sport'' e ''Qualifying'' SF90 recupera in un attimo tutta l'identità di supercar V8. Un po' come se fosse afflitta da disturbo bipolare, ma in senso squisito. Quali, allora, le ragioni di perplessità?

ABBASSO ABBASSO SF90 Stradale è pesante. Tra i tre motori elettrici, la batteria e le relative connessioni, lo schema ibrido plug-in aggiunge 2,7 quintali. Ben distribuiti, certo, anche ben mascherati da elettronica e telaio sopraffini. Ma alla gravità non si comanda. Parliamo poi dei suoi 1.000 cv: un dato straordinario, ma riesci a sentirli veramente tutti? Potenza-super sì, divertimento-super no? Il tester cita l'accelerazione da razzo spaziale (0-100 km/h in 2,5 secondi), e sull'adrenalina che rilascia la e-Ferrari quando premi a fondo sul pedale destro, non si può recriminare. Lo scatto flash, d'accordo, ma oltre a quello il tocco dei 1.000 cv sembra stenti a penetrare sotto pelle.

IO, ROBOT Performance, not engagement. Hypercar che sfondano la soglia psicologia dei mille, ormai ne abbiamo anche a decine. Ma la potenza è nulla senza il sentimento e un'ibrida pagherà sempre dazio, come amante passionale, nei confronti di un motore termico con credenziali identiche. Per questo, il test di Road & Truck chiude col nominare un'auto come Ferrari 458 Speciale il cui V8 sprigionava solo 605 cv, ma che potevi contare uno per uno. Che era meno veloce, ma forse più autentica. Sul navigatore dei marchi supersportivi, l'indirizzo preimpostato è quello della propulsione full electric, con tappa intermedia l'ibrido plug-in. Più efficiente e performante, meno comunicativo. Un robot svolge il suo compito alla perfezione, è un ottimo collega. Ma non sarà mai anche tuo amico.